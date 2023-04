Chiny: Państwowe media chwalą Macrona za wypowiedzi o Tajwanie i relacjach z USA

Opinie wyrażone przez Emmanuela Macrona po wizycie w Chinach, że Europa nie powinna być „naśladowcą Ameryki” ani w sprawie Tajwanu wikłać się w „nie nasze kryzysy”, wywołały kontrowersje w UE i USA, ale nadzorowane przez Pekin państwowe chińskie media bronią prezydenta Francji.

Związany z Komunistyczną Partią Chin (KPCh) dziennik "Global Times", uznawany za tubę propagandową Pekinu, określił wypowiedzi Macrona jako "słowa prawdy" i wynik "długotrwałej obserwacji i refleksji". Według gazety stanowisko Macrona wskazuje "względnie obiektywną i racjonalną drogę" dla Europy, zgodną z "jej własnymi interesami".

"Najsilniejsza krytyka Macrona nadchodzi z USA, jak również z Europy Środkowej i Wschodniej. Nietrudno to zrozumieć, ale wymaga to czujności Europy. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej są na pierwszej linii konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i mają szczególnie poważne obawy o bezpieczeństwo, co doprowadziło do bardziej radykalnej polityki zagranicznej" - twierdzi chiński dziennik.

"Ale niezadowolenie Amerykanów z Macrona pokazuje prawdziwe oblicze USA" - pisze "Global Times", oskarżając Stany Zjednoczone o "silne pragnienie kontrolowania Europy" i traktowanie jej jako poplecznika.

Szef brukselskiego biura państwowego chińskiego dziennika "China Daily" Chen Weihua, znany ze stanowczej obrony stanowiska Pekinu na Twitterze, ocenił, że słowa Macrona o "strategicznej autonomii" UE, sprzeciwie wobec "nowej zimnej wojny" i wobec odłączenia gospodarczego od Chin okażą się "genialną decyzją".

Inną reakcję wypowiedzi Macrona wywołały na demokratycznie rządzonym Tajwanie. Przewodniczący tamtejszego parlamentu Jou Si-kun oświadczył, że jest "zmieszany" z powodu zachowania prezydenta Francji i zapytał, czy "wolność, równość, braterstwo", oficjalna dewiza tego kraju, wyszła już z mody.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają Tajwan za część ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły. Chiny od dawna starają się osłabiać determinację i jedność Zachodu w tej kwestii. Komentarze Macrona na temat dystansowania się Europy od USA w sprawie Tajwanu sugerują, że te wysiłki przynoszą pewne rezultaty - ocenił portal France24.