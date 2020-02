Chiny: Partia wzywa do wzmożenia wysiłków w walce z epidemią

Najwyższy organ Komunistycznej Partii Chin (KPCh) polecił w środę urzędnikom wszystkich szczebli wzmożenie wysiłków na rzecz opanowania epidemii koronawirusa i ograniczenia jej wpływu na gospodarkę, by zrealizować wyznaczone na ten rok cele – przekazano.

Stały Komitet Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh zapoznał się ze sprawozdaniem małej grupy przywódczej ds. przeciwdziałania epidemii i przeanalizował sposoby wzmocnienia środków na rzecz walki z wirusem - podała państwowa agencja prasowa Xinhua.

Głównym priorytetem dla tych działań wciąż jest prowincja Hubei, szczególnie jej stolica, miasto Wuhan. Należy rozwiązać problem niedoboru zasobów, w tym łóżek szpitalnych i personelu, by zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów - napisano.

Poza ogniskiem epidemii trzeba zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa, a jednocześnie koordynować "przywrócenie porządku gospodarczego i społecznego". Struktury partyjne i rządowe wszystkich szczebli muszą dołożyć starań, aby zminimalizować wpływ walki z epidemią na rozwój gospodarczy i stabilność społeczną oraz zrealizować wytyczone na bieżący rok cele - dodano.

Należy opracować i stopniowo wdrażać cięcia podatkowe i obniżki kosztów, by pomóc firmom uporać się z trudnościami, oraz bacznie obserwować sytuację na rynku pracy, aby uniknąć zwolnień pracowników na dużą skalę - napisano w komunikacie opublikowanym przez Xinhua.

Do północy z wtorku na środę w Chinach kontynentalnych zakażenie koronawirusem potwierdzono łącznie u ponad 44,6 tys. osób, z których 1113 zmarło, a 4740 wyzdrowiało i zostało wypisanych ze szpitali - wynika z oficjalnych danych. We wtorek odnotowano 2015 nowych zakażeń i był to najniższy dobowy wynik od końca stycznia.

Koronawirus, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, dotarł również do ok. 30 innych krajów. Jak dotąd poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dwa zgony: na Filipinach i w Hongkongu.

Z Kantonu Andrzej Borowiak