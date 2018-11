Chiny planują obniżyć cła i poszerzyć dostęp do rynku partnerom handlowym

Chiny będą obniżały cła i poszerzały dostęp do swojego rynku – zapewnił prezydent ChRL Xi Jinping, otwierając pierwsze chińskie targi importowe w Szanghaju.

Pierwsze targi China International Import Expo, które potrwają do 10 listopada, to według komentatorów próba pokazania światu, że Chiny są skłonne zwiększyć import i otwierać swój rynek. Imprezę zorganizowano na tle narastającego konfliktu handlowego pomiędzy Chinami a USA, w ramach którego obie strony ocliły wzajemny eksport wart miliardy dolarów rocznie.

Xi Jinping obiecał przyspieszenie procesu otwierania chińskiego sektora edukacji, telekomunikacji i kultury na zagraniczne inwestycje, ochronę interesów działających w ChRL zagranicznych firm oraz sprawniejsze karanie za naruszenia praw własności intelektualnej.



- CIIE to ważna inicjatywa Chin, by aktywnie otwierać ich rynek na świat - powiedział Xi. Dodał, że targi świadczą o poparciu Chin dla wolnego handlu międzynarodowego i wezwał do sprzeciwu wobec protekcjonizmu.



Oczekuje się, że w ciągu nadchodzących 15 lat Chiny sprowadzą towary warte 30 bln dolarów i usługi warte 10 bln dolarów - wskazał prezydent. W 2017 roku wartość chińskiego importu wyniosła 1,84 bln dolarów, co oznacza wzrost o 16 proc. w porównaniu rokiem poprzednim.



W 35-minutowym przemówieniu Xi nie wspomniał wprost o wojnie celnej z USA, ani o planach spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem w kuluarach szczytu G20, który ma się rozpocząć w Buenos Aires 30 listopada. Obaj przywódcy uzgodnili takie spotkanie podczas niedawnej rozmowy telefonicznej.



Wielu komentatorów ocenia, że po targach CIIE nie należy spodziewać się wymiernych efektów w postaci zwiększenia czy ułatwienia importu do Chin. Zdaniem części krytyków impreza jest przedsięwzięciem w dużej mierze propagandowym.



USA wprowadziły już cła na chiński eksport wart 250 mld dolarów rocznie, by ukarać Pekin za nieuczciwe - zdaniem Waszyngtonu - praktyki handlowe, w tym kradzież technologii i brak wzajemności w barierach rynkowych. Chiny odpowiedziały taryfami na sprowadzane z USA towary warte 110 mld dolarów rocznie.



Prezydent Trump oświadczył niedawno, że oczekuje "wspaniałej umowy" z Chinami, ale jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, wprowadzi kolejne cła. Okazją do negocjacji może być spotkanie obu przywódców w Buenos Aires przy okazji szczytu G20.



W targach China International Import Expo uczestniczy ponad 3 tys. firm i delegacje rządowe z ponad 100 krajów świata, w tym ponad 80 przedsiębiorstw z Polski. Do Szanghaju przybył również szef gabinetu politycznego prezesa rady ministrów Marek Suski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz podsekretarz stanu w ministerstwie przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

