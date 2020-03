Chiny podały dobowy bilans zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w poniedziałek o 16 przypadkach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu doby i 14 zgonach. Oznacza to nieznaczny spadek zakażeń - w niedzielę była mowa o 20 przypadkach i wzrost liczby zgonów, w niedzielę było ich 10.

Liczba wszystkich zarejestrowanych zakażeń w ChRL wynosi obecnie 80 860, a bilans ofiar śmiertelnych sięga 3123.

Chiny poinformowały, że wszystkie spośród 14 zgonów, jakie spowodował Covid-19 w ciągu ostatniej doby, miały miejsce w prowincji Hubei. W przeddzień w regionie tym odnotowano 10 ofiar śmiertelnych. Od początku epidemii w prowincji Hubei zmarło 3099 osób. Już drugi dzień pod rząd w Hubei odnotowuje się 4 zakażenia koronawirusem dziennie.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się po całym świecie. Od wybuchu epidemii zarejestrowano 162 tys. zakażonych, spośród których zmarło już ok. 600O osób. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech. Zmarło tam 1800 osób.

Podobnie jak w Chinach, również w Korei Płd. w ostatnich dniach maleje liczba zakażonych i zmarłych z powodu Covid-19, choć statystyki podlegają nieznacznych wahaniom - wskazują agencje. Koreańskie Centrum Kontroli Chorób (KCDC) podało w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby liczba zakażonych wzrosła o 74 przypadki, co sprawia, że dotychczasowy bilans zakażeń wzrasta do 8236 przypadków. W przeddzień Seul informował o 74 przypadkach zakażeń. A jeszcze 29 lutego dobowy wzrost liczby zakażonych wynosił 909 przypadków - przypomina Reuters.