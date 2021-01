Chiny: podano już 15 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19

Mieszkańcom Chin podano już ponad 15 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19, a chińscy producenci Sinopharm, Sinovac i CanSino Biologics złożyli wnioski o przystąpienie do globalnego mechanizmu dystrybucji COVAX – ogłosiły w środę władze ChRL.

Masowe szczepienia określonych grup zawodowych trwają w Chinach kontynentalnych od końca grudnia, gdy władze dopuściły do powszechnego użytku preparat opracowany przez chińską grupę biotechnologiczną CNBG, spółkę zależną Sinopharmu. Już od lipca 2020 roku w kraju prowadzono jednak szczepienia w ramach programu kryzysowego.

Do środy podano ponad 15 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19 osobom zaliczanym do grup podwyższonego ryzyka, w tym pracownikom portów, transportu publicznego i administracji publicznej - poinformowała na konferencji prasowej przedstawicielka państwowej komisji zdrowia Wang Bin.

Rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying ogłosiła natomiast, że opracowujące szczepionki firmy Sinopharm, Sinovac i Cansino Bio złożyły wnioski o przystąpienie do mechanizmu COVAX, prowadzonego przez Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i międzynarodową organizację GAVI. To pierwszy formalny krok podjęty przez chińskich producentów w kierunku przekazania szczepionek przeciw Covid-19 programowi COVAX, który ma w lutym zacząć dostarczać je do biedniejszych krajów świata.

Władze Chin informowały wcześniej, że zamierzają zaszczepić 50 mln mieszkańców kraju z kluczowych grup zagrożenia przed przypadającym 12 lutego Świętem Wiosny, w czasie którego tradycyjnie setki milionów pracowników napływowych wracają do rodzinnych miejscowości.

W związku z wykrywanymi codziennie nowymi zakażeniami w otaczającej Pekin prowincji Hebei i na północnym wschodzie kraju władze wielu regionów zaostrzają kontrole i zalecają mieszkańcom, aby powstrzymali się od podróży.

Obecnie szczepionki podawane są w Chinach tylko osobom w wieku 18-59 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych dotyczących innych grup wiekowych. CNBG, Sinovac i CanSino prowadzą jednak próby swoich specyfików z udziałem dzieci i nastolatków.

Szef CNBG Yang Xiaoming oświadczył niedawno, że opracowana przez jego firmę szczepionka jest bezpieczna dla osób w wieku 3-17 lat. Jego zdaniem władze mogą zezwolić na rozpoczęcie szczepień dzieci i nastolatków w marcu.

