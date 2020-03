Chiny poinformowały o 31 zgonach z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała we wtorek o 125 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w ChRL i 31 zgonach, co podnosi liczbę zarejestrowanych zakażeń do 80 151 przypadków, a bilans ofiar śmiertelnych do 2943. Wyzdrowiało łącznie 47 tys. osób.

W porównaniu do szacunków przedstawionych w poniedziałek rano, gdy informowano o 42 przypadkach śmiertelnych i 202 przypadkach nowych zakażeń, można mówić o tendencji spadkowej - podkreślili we wtorek chińscy lekarze z Narodowej Komisji Zdrowia.

Wtorkowy bilans jest najniższy od 21 stycznia, gdy rozprzestrzenianie się koronawirusa w Chinach kontynentalnych jeszcze nie miało takiej dynamiki, jak w lutym. W drugiej połowie lutego dziennie umierało do 150 ludzi i rejestrowano nawet kilkaset nowych zakażeń.

W poniedziałek szpitale opuściło 2,8 tys. ludzi - poinformowano w Pekinie.

Największe żniwo koronawirus zbiera w położonej w centrum Chin prowincji Hubei, która od dwóch miesięcy jest odizolowana od reszty kraju. W poniedziałek zarejestrowano tam 114 zakażeń w stosunku do 196 zakażeń w niedzielę. We wtorek rano podano też, że w poniedziałek w Hubei zmarło 31 osób i były to wszystkie zgodny, jakie nastąpiły w Chinach w ciągu ostatnich 24 godzin. Od początku epidemii w prowincji tej zmarło 2834 osoby.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Koronawirus zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ponad 70 krajach wzrosła do prawie 89 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 52 zgony.

Poza Chinami kontynentalnymi i Włochami najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano do tej pory w Iranie (66), Korei Południowej (26) i Japonii (12). W Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba zakażonych sięga setki, w ciągu ostatnich dwu dni odnotowano 6 zgonów - podała stacja telewizyjna CNN.