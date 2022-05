Chiny połączą rozwój gospodarczy z bezpieczeństwem?

26 kwietnia miało miejsce spotkanie Centralnej Komisji Kierowniczej ds. Gospodarki i Finansów Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Udział w nim wziął przewodniczący ChRL Xi Jinping. Zdaniem tego organu, ofertą gospodarczą na obecne, niespokojne czasy ma być ponownie rozwój infrastruktury, jednak tym razem rozwój gospodarczy musi ustąpić miejsca bezpieczeństwu.

Centralna Komisja Kierownicza ds. Gospodarki i Finansów jest organem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh), czyli trzeciego najważniejszego organu partyjnego. Na jej czele stoi przewodniczący ChRL Xi Jinping, a funkcję zastępcy pełni premier Li Keqiang. W jej skład wchodzą również inni przedstawiciele rządu tacy jak wicepremierzy, ministrowie, a także przedstawiciele wojska, Ludowego Banku Chin, czy Biura Politycznego KPCh. Komisja w obecnym kształcie funkcjonuje od 2018 r. i wyznacza kierunek działań w dziedzinie gospodarki, który następnie mają za zadanie realizować inne organy państwa.

Z dostępnych komunikatów wiadomo, że w dyskusjach skupiono się na kwestii rozwoju infrastruktury, którą Xi Jinping określił jako „część solidnych fundamentów nowoczesnego państwa”. W tym celu rząd jeszcze w tym roku ma zapewnić fundusze na inwestycje w poszczególnych regionach. Inwestycje te mają być odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze spowodowane walką z pandemią COVID-19. Międzynarodowe instytucje finansowe, w tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy, twierdzą, że wzrost chińskiego PKB będzie niższy od wcześniej przyjętych założeń. Według różnych analiz, wyniesie on w tym roku od 4 do 4.5%, podczas gdy rząd ChRL wciąż zakłada go na poziomie 5.5%.

Jednak wzrost gospodarczy ma nie stanowić celu samego w sobie. Jedno z kluczowych stwierdzeń, które padło w trakcie zebrania komisji, dotyczy połączenia celów gospodarczych z bezpieczeństwem narodowym. W tym celu Chiny mają skupić się na rozwoju „twardej” infrastruktury takiej jak drogi i mosty, którą można wykorzystać do celów cywilnych jak i wojskowych, a także zamierzają poprawić stan infrastruktury energetycznej. Jednocześnie chcą zainwestować w jej „miękką” odmianę. Przez „miękką” infrastrukturę rząd Chin rozumie rozwój własnych zdolności w obszarach takich jak superkomputery, obliczenia w chmurze, sztuczna inteligencja, czy szerokopasmowy Internet.

Koordynacja działań z zakresu gospodarki i bezpieczeństwa ma zdaniem chińskich decydentów zapewnić odporność na „ekstremalne sytuacje”. W tym miejscu na myśl nasuwa się obecna sytuacja w Ukrainie i odpowiedź Zachodu w postaci sankcji nałożonych na Rosję. W jednym z wywiadów emerytowany oficer Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Fu Qianshao przyznał, że sankcje te, spowodowały przebudzenie w chińskim kierownictwie w sprawach bezpieczeństwa. W tym kontekście, decyzje komisji ds. finansów i gospodarki wydają się być skutkiem owego przebudzenia.

