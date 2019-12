Chiny pomogą zbudować stadion i bibliotekę w Salwadorze

Chiny pomogą zbudować nowy stadion narodowy, bibliotekę i inne projekty w Salwadorze – poinformował prezydent tego kraju Nayib Bukele podczas wizyty w Pekinie. Salwador zerwał w ubiegłym roku stosunki dyplomatyczne z Tajwanem i nawiązał je z ChRL.

Jest to pierwsza podróż Bukelego do Chin, odkąd latem br. został on zaprzysiężony na prezydenta Salwadoru. W Pekinie spotkał się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem.

Po spotkaniu Bukele napisał na Twitterze, że Xi zgodził się na "gigantyczną, bezzwrotną współpracę". W serii wpisów przedstawił planowane projekty, w tym "nowoczesny i pojemny" stadion narodowy, nową bibliotekę narodową "ze szkła, z wieloma piętrami" i stację uzdatniania wody. Nie ujawnił kosztów tych inwestycji.

Oficjalny organ prasowy Komunistycznej Partii Chin (KPCh), dziennik "Renmin Ribao", opublikował w środę wspólne oświadczenie z wizyty Bukelego. "Strona salwadorska potwierdza, że rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym prawomocnym rządem reprezentującym Chiny, a Tajwan jest ich nieodłączną częścią" oraz "sprzeciwia się +niepodległości Tajwanu+ w każdej formie" - napisano w jednym z punktów.

Do sierpnia 2018 roku Salwador utrzymywał formalne stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, ale zerwał je, by nawiązać relacje z komunistycznymi Chinami. Odkąd w 2016 roku prezydentem Tajwanu została Caj Ing-wen, która wywodzi się z obozu proniepodległościowego, decyzję taką podjęło łącznie siedem państw, a wyspie pozostało na świecie już tylko 15 sojuszników.

Władze w Tajpej oskarżają Pekin o prowadzenie "dyplomacji czekowej", czyli przekupywania małych krajów pomocą finansową czy inwestycjami. Z kolei administracja USA zarzucała Chinom, że usiłują uzależnić od siebie mniejsze państwa, chwytając je w "pułapkę zadłużenia".

Bukele napisał w środę na Twitterze, że "niektórzy rywale" usiłowali atakować umowy z Chinami, określając je jako "pułapkę zadłużenia". "Której części +bezzwrotna+ nie rozumieją? To nie pożyczka, to darowizna. Wszystkie budowle będą własnością Salwadoru" - podkreślił.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za zbuntowaną prowincję "jednych Chin" i nigdy nie wykluczyły możliwości siłowego przejęcia kontroli nad wyspą. Ich zdaniem Tajwan nie ma prawa utrzymywać relacji na szczeblu państwowym. Tajpej oskarża natomiast Pekin o próby wywarcia wpływu na zaplanowane na styczeń 2020 roku wybory prezydenckie i parlamentarne na wyspie.

Z Kantonu Andrzej Borowiak