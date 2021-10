Chiny pompują miliardy dolarów w wydobycie paliw kopalnych

Chińskie korporacje energetyczne zamierzają wydać ponad 130 mld dolarów do 2025 r. na krajowe wydobycie węglowodorów. Celem inwestycji jest ograniczenie zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Chin, jakim jest rosnący udział importowanych węglowodorów w krajowej konsumpcji.

Nie ma ucieczki od importu

Jednakże pomimo usilnych starań chińskich korporacji krajowa produkcja ropy była w stanie zaspokoić nieco ponad ¼ krajowego zapotrzebowania Chin na ropę w 2020 r., podczas gdy pozostałe 74 proc. zaspokoił import. Podobna jest sytuacja w sektorze gazowym, któremu udało się zwiększyć produkcję z 120 mld m3 w 2014 roku do około 190 mld m3 w zeszłym roku. Ponad 50-procentowy wzrost nie był jednak w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania na gaz chińskiej gospodarki, które w 2020 r. osiągnęło 330 mld m3. Oznacza to, że ChRL jest w dalszym ciągu uzależniony od importowanego gazu dla zaspokojenia 40 proc. krajowego zapotrzebowania.Pomimo silnego politycznego nacisku na dekarbonizację chińskiej gospodarki zapotrzebowanie Państwa Środka na węglowodory nie przestanie w najbliższym czasie rosnąć. Prezydent Xi Jinping zobowiązał się podczas forum ONZ, że do 2030 r. chińskie emisje gazów cieplarnianych przestaną rosnąć, a najpóźniej w 2060 r. jego kraj osiągnie neutralność węglową.Jednakże Rysted Energy przewiduje, że na przykład w sektorze transportowym pojazdy z silnikami spalinowymi będą zaspokajać zdecydowaną większość potrzeb chińskich obywateli i stanowić podstawę zapotrzebowania na ropę naftową przez najbliższe pięć lat. W najbardziej optymistycznych prognozach pojazdy elektryczne zdobędą 20 proc. udziału w rynku do 2025 r.Ten niechlubny rekord zależności od importu przekonał Pekin do podwojenia wysiłków na rzecz energetycznej samowystarczalności. Podczas gdy przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest głównym priorytetem Chin, zrównoważenie tego procesu z przejściowym zapotrzebowaniem na ropę i gaz jest nadal ważnym zagadnieniem. Zostało to przedstawione w 14. planie pięcioletnim Chin na lata 2021-2025, który podkreśla znaczenie identyfikacji nowych rezerw węglowodorów oraz zwiększenia produkcji ropy i gazu, wraz ze zwiększeniem udziału paliw innych niż kopalne do 20 proc. do 2025 roku.Czytaj także: Chiny nie rezygnują z węgla, choć chcą być klimatycznie neutralne Rystad Energy oczekuje, że chińskie państwowe spółki naftowe wydadzą około 132 mld USD na eksploatację i wydobycie w nadchodzącym pięcioletnim okresie, co oznacza spory wzrost wydatków w porównaniu do 96 mld USD zainwestowanych w latach 2016-2020. Plan zakłada intensyfikację aktywności wiertniczej w Chinach w nadchodzących latach. Skumulowana liczba odwiertów rozwojowych i poszukiwawczych wykonanych w latach 2021-2025 ma wynieść 118 000. Odwierty rozwojowe będą stanowiły 88 proc. tej liczby, a odwierty poszukiwawcze – pozostałe 12 proc.Biorąc pod uwagę, że zaledwie 2,4 proc. światowych potwierdzonych rezerw ropy naftowej znajduje się w Chinach, możliwości radykalnego zwiększenia produkcji krajowej są ograniczone. Zależność Państwa Środka od importu i związane z tym obawy o bezpieczeństwo dostaw energii jeszcze długo będą spędzać sen z powiek chińskim decydentom.