Chiny: Prasa: szczyt NATO w atmosferze podziałów i kontrowersji

Szczyt NATO w Londynie przebiegł w atmosferze podziałów i kontrowersji; po raz pierwszy poruszono kwestię ChRL, ale USA nie udało się przekonać innych krajów, by widziały w Chinach tylko zagrożenie – oceniają w czwartek media komunistycznej ChRL.

Zgodnie z przewidywaniami jubileuszowy "szczyt jedności" zmienił się w "szczyt podziałów", ale sprzeczki pomiędzy uczestnikami były nawet gwałtowniejsze niż oczekiwano - ocenia w komentarzu oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua, wymieniając przy tym prezydentów USA Donalda Trumpa, Francji Emmanuela Macrona i Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

Chińskie media podkreślają szczególnie kontrowersje wokół wypowiedzi Macrona o "śmierci mózgu" Sojuszu, a także naciski Trumpa na innych członków NATO, by zwiększyli wydatki na wojsko do poziomu co najmniej 2 proc. PKB.

Państwowy dziennik "Huanqiu Shibao" twierdzi, że większe zainteresowanie od deklaracji końcowej ze szczytu wzbudziło nagranie z wtorkowego bankietu w Pałacu Buckingham, na którym premier Kanady Justin Trudeau w rozmowie z innymi przywódcami "żartował sobie z Trumpa". Amerykański przywódca nazwał potem kanadyjskiego premiera "dwulicowym".

W deklaracji końcowej odnotowano, że "rosnące wpływy Chin" na arenie międzynarodowej tworzą "zarówno szanse, jak i wyzwania, z którymi musimy zmierzyć się wspólnie jako Sojusz". Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił na konferencji prasowej, że przywódcy po raz pierwszy podjęli na szczycie temat Chin i uzgodnili, że muszą zachęcić ten kraj do udziału w uzgodnieniach dotyczących kontroli zbrojeń.

Hongkoński dziennik "South China Morning Post" podał, powołując się na anonimowe źródło dyplomatyczne z Europy Środkowo-Wschodniej, że USA i "mniejsze kraje europejskie" wspólnie starały się o to, by na szczycie pojawił się temat Chin. Według tego źródła małe kraje regionu coraz wyraźniej odczuwają "obecność Chin".

"Huanqiu Shibao" ocenia natomiast, że "USA ewidentnie starały się skierować uwagę innych krajów w stronę związanych z Chinami +wyzwań+, ale państwa europejskie najwyraźniej zupełnie tego nie kupiły".

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że USA będą na szczycie NATO naciskały na sojuszników, by wykluczyły chińskie firmy z budowy nowych sieci komórkowych 5G, ale "wspólne oświadczenie pokazuje, że te próby zakończyły się niepowodzeniem" - twierdzi chińska gazeta. Władze USA oceniały, że używanie sprzętu chińskiej firmy Huawei w sieciach 5G jest ryzykowne z punktu widzenia bezpieczeństwa danych.

W deklaracji ze szczytu napisano, że NATO i wchodzące w jego skład państwa zobowiązały się do zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, w tym sieci 5G, i uznały konieczność polegania na "bezpiecznych i odpornych systemach". Zapis ten znalazł się w tym samym punkcie, co wzmianka o "szansach i wyzwaniach" związanych z Chinami.

"W oświadczeniu bynajmniej nie zabroniono jednak używania produktów Huawei, jak życzyły sobie tego Stany Zjednoczone. Jedna z niemieckich stacji telewizyjnych podała, że mimo amerykańskiej presji, ważne europejskie kraje, takie jak Niemcy i Francja, nie chciały uznać Chin za +przeciwnika+ ani +zagrożenie+ dla NATO" - twierdzi chiński dziennik.

Z Kantonu Andrzej Borowiak