Chiny: Premier Hiszpanii: zachęcałem przywódcę ChRL do kontaktu z prezydentem Ukrainy

Wyraziłem zaniepokojenie z powodu nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę i zachęcałem przywódcę Chin Xi Jinpinga do kontaktu z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim – powiedział w piątek premier Hiszpanii Pedro Sanchez po rozmowach z Xi w Pekinie.

Premier Hiszpanii jest pierwszym zachodnim przywódcą, który spotyka się w Chinach z Xi od czasu niedawnej wizyty chińskiego lidera w Moskwie, gdzie dyskutował z Putinem m.in. o wojnie na Ukrainie. Media spekulowały, że po wizycie w Rosji Xi może połączyć się telefonicznie z Zełenskim, ale jak dotąd do takiej rozmowy nie doszło.

Sanchez oświadczył na konferencji prasowej, że poinformował Xi o poparciu Hiszpanii dla formuły pokoju przedstawionej przez Zełenskiego w listopadzie ubiegłego roku. Zakłada ona przywrócenie granic Ukrainy sprzed rosyjskiej aneksji Krymu z 2014 roku.

"Myślę, że ten plan kładzie fundament pod trwały pokój na Ukrainie oraz jest całkowicie zbieżny z Kartą Narodów Zjednoczonych i jej zasadami, które zostały pogwałcone przez Putina i jego inwazję" - zaznaczył premier Hiszpanii.

Odmówił odpowiedzi na pytanie, co Xi powiedział mu w tej sprawie - podała agencja Reutera.

"Przekazałem nasze zaniepokojenie z powodu nielegalnej inwazji na Ukrainę" i "zachęcałem Xi do rozmowy z prezydentem Zełenskim", by zasięgnął informacji z pierwszej ręki na temat planu pokojowego Kijowa - dodał Sanchez.

Według chińskich mediów Xi powiedział natomiast Sanchezowi, że stanowisko Chin w sprawie "kryzysu ukraińskiego" jest "spójne i jasne", a jego podstawą jest zabieganie o rozmowy pokojowe i znalezienie politycznego rozwiązania.

Sanchez rozmawiał z Xi również na temat gospodarki i relacji dwustronnych. Na konferencji prasowej oświadczył, że Hiszpania chciałaby "zrównoważonych relacji z Chinami na zasadzie wzajemności". Według chińskich mediów Xi zaapelował natomiast o "uczciwe i sprawiedliwe" środowisko dla chińskich firm w Hiszpanii i zapewnił o skłonności do zwiększenia importu hiszpańskich towarów wysokiej jakości.

W lutym chińskie władze przedstawiły własne stanowisko w sprawie "politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego". Niektóre media określały je mianem "chińskiego planu pokojowego", choć w dokumencie nie znalazły się konkretne propozycje.

Pekin wezwał do rozmów pokojowych i zawieszenia broni, ale przedstawiony przez niego plan nie wspomina o wycofaniu rosyjskich wojsk z Ukrainy ani oddaniu jej okupowanych terytoriów. Według władz USA jest to próba zamrożenia konfliktu, by dać Putinowi czas na reorganizację sił przed ponownym uderzeniem.

Chiny nie potępiły rosyjskiej agresji, wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją i sprzeciwiają się sankcjom nakładanym na Moskwę. Zacieśniają też współpracę z Rosją w wielu dziedzinach, w tym militarnej, i prowadzą wspólne manewry wojskowe. Według władz USA Pekin rozważa też dostawy uzbrojenia dla rosyjskiej armii.