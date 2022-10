Chiny: Premier Li Keqiang poza Komitetem Centralnym partii, przejdzie na emeryturę

Premier Chin Li Keqiang, uznawany za promotora reform gospodarczych, nie znalazł się na zatwierdzonej w sobotę liście członków Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Oznacza to, że najpewniej odejdzie na emeryturę.

W składzie Komitetu Centralnego (KC) zabrakło również trzech innych najwyższej rangi dygnitarzy, w tym przewodniczącego parlamentu Li Zhanshu, szefa organu doradczego rządu ChRL Wang Yanga i wicepremiera Han Zhenga - wynika z listy opublikowanej przez państwową agencję prasową Xinhua.

Odejście czterech dotychczasowych członków Stałego Komitetu Biura Politycznego KC - najwyższego organu decyzyjnego w partii i de facto w całym kraju - dodatkowo umocni pozycję sekretarza generalnego Xi Jinpinga, uznawanego za najpotężniejszego chińskiego przywódcę od czasu Mao Zedonga.

Hongkoński dziennik "South China Morning Post" podkreśla, że Xi rozpoczyna swoją bezprecedensową trzecią kadencję od dużego przetasowania na szczycie partii. Miejsca Li i trzech pozostałych zajmą najpewniej dygnitarze całkowicie lojalni wobec przewodniczącego. Skład Stałego Komitetu zostanie ogłoszony w niedzielę.

Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi Li na fotelu premiera Chin i formalnie pokieruje drugą gospodarką świata. Po odejściu Wanga za najmocniejszego kandydata uznaje się sekretarza partii w Szanghaju Li Qianga, jednego z zaufanych stronników Xi.

Zmiany w administracji państwowej, w tym na stanowisku premiera, zostaną najpewniej zatwierdzone w marcu podczas sesji parlamentu. Będą jednak odzwierciedlały decyzje zatwierdzone na zjeździe KPCh, która jest nadrzędna wobec biurokracji rządowej.

Komitet Centralny liczy około 200 stałych członków i odpowiada przed 25-osobowym Biurem Politycznym, na czele którego stoi siedmioosobowy Stały Komitet. Urzędnicy, którzy nie znaleźli się w KC, nie zostaną wyznaczeni na ważne pozycje w rządzie.

Li i Wang wywodzą się z partyjnej młodzieżówki, frakcji uważanej dawniej za rywalizującą z Xi i innymi "książątkami" - dziećmi dawnych dygnitarzy i rewolucjonistów. Zdaniem ekspertów, Xi dąży do wyeliminowanie z partii wszelkich frakcji i przejęcia nad nią absolutnej władzy.

W Komitecie Centralnym nie znaleźli się również naczelny dyplomata KPCh Yang Jiechi oraz wicepremier Liu He, który stał na czele chińskich delegacji w negocjacjach handlowych z USA. Do Komitetu wszedł za to minister spraw zagranicznych Wang Yi, co sugeruje, że przejmie on miejsce w Biurze Politycznym zwolnione przez Yanga - ocenił "SCMP".

Zmiany w Komitecie Centralnym zatwierdzono na zakończonym w sobotę XX krajowym zjeździe KPCh.

Z Pekinu Andrzej Borowiak