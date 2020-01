Chiny: Premier Li w Wuhanie obiecuje pomoc medyczną i zaopatrzenie

Premier ChRL Li Keqiang odwiedził w poniedziałek miasto Wuhan, gdzie wybuchła epidemia nowego groźnego koronawirusa, i zapowiedział wzmocnienie tamtejszego personelu medycznego i dostawy sprzętu. Wirus zabił już w Chinach 82 osoby.

Li, który kieruje zespołem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) do spraw nowego wirusa, pochwalił lekarzy i pielęgniarki w Wuhanie za wysiłki na rzecz powstrzymania rozwoju epidemii - podała chińska agencja Xinhua.

Premier odwiedził szpital Jinyintan, w którym przebywa najwięcej zakażonych wirusem i ciężko chorych pacjentów. Obiecał dostawę do Wuhanu 20 tys. par ochronnych gogli oraz przysłanie do tego miasta 2,5 tys. pracowników medycznych, głównie pielęgniarek.

Polecił również przyspieszenie prac nad budową szpitala Huoshenshan, który ma zostać postawiony w ciągu kilku dni i przeznaczonego dla zarażonych koronawirusem. Określił powstającą placówkę jako "wyspę bezpieczeństwa dla pacjentów". Wezwał też do podjęcia wszelkich koniecznych wysiłków, by wszyscy zarażeni mogli zostać przyjęci do szpitala - podała Xinhua.

Tymczasem mer Wuhanu Zhou Xianwang przyznał w wywiadzie dla państwowej telewizji CCTV, że lokalne władze postępowały "niewystarczająco dobrze" w sprawie kryzysu. Bronił jednak decyzji o zamknięciu miasta, by powstrzymać rozwój epidemii - podał hongkoński dziennik "South China Morning Post".

Mer dodał przy tym, że jeśli opinia publiczna będzie się tego domagać, może się on podać do dymisji.

W Chinach potwierdzono już ponad 2 700 przypadków zarażenia nowym wirusem, który - jak się przypuszcza - pojawił się pod koniec ubiegłego roku w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei. W wyniku zakażenia zmarły jak dotąd 82 osoby. Nie pojawiły się doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.

Z Kantonu Andrzej Borowiak