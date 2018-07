Chiny proponują Wielkiej Brytanii wolny handel po brexicie

Chiny zaproponowały Wielkiej Brytanii rozpoczęcie rozmów na temat umowy o wolnym handlu, która miałaby obowiązywać po wystąpieniu tego kraju z Unii Europejskiej - poinformował przebywający z wizytą w Pekinie szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt.

Po spotkaniu z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi Hunt powiedział, że Pekin zaproponował, by "otworzyć dyskusje w sprawie możliwej umowy o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a Chinami" dotyczącej sytuacji po brexicie.

"To jest coś, co przyjmujemy z zadowoleniem i powiedzieliśmy, że się temu przyjrzymy" - oświadczył Hunt, który objął stanowisko szefa brytyjskiego MSZ w tym miesiącu po rezygnacji Borisa Johnsona.



W trakcie konferencji prasowej Wang nie wspomniał wprost o rozmowach w sprawie tej umowy, ale ocenił, że oba kraje "zgodziły się aktywnie łączyć swoje strategie rozwoju i poszerzać skalę handlu i wzajemnych inwestycji".



Jak zauważa agencja Reutera, umowa handlowa z Chinami byłaby politycznym zwycięstwem rządu brytyjskiego, ale formalne negocjacje nie mogą się rozpocząć, dopóki Wielka Brytania nie wystąpi oficjalnie z Unii Europejskiej. Dyskusje w sprawie umów o wolnym handlu ciągną się zwykle latami - przypomina Reuters.



Wang odniósł się również do kwestii autonomii Hongkongu - byłej brytyjskiej kolonii przekazanej Chinom w 1997 roku. "Sprawy Hongkongu są wewnętrznymi sprawami Chin (...) Nie akceptujemy wpływania innych krajów na wewnętrzne sprawy Chin" - oświadczył szef dyplomacji ChRL.



Dodał jednak, że "oczywiście Chiny będą dalej wspierały i pozostaną wierne (zasadzie) 'jeden kraj, dwa systemy'", zgodnie z którą Hongkongowi w ramach ChRL przysługuje szeroki zakres autonomii.



W ostatnich latach nasilają się obawy, że komunistyczne władze w Pekinie stopniowo ograniczają autonomię tego regionu. Obawy takie zgłaszał m.in. Boris Johnson.



W styczniu w czasie wizyty szefowej brytyjskiego rządu Theresy May w Pekinie premier ChRL Li Keqiang oświadczył, że relacje chińsko-brytyjskie nie ulegną zmianie po brexicie.



Chiny poszukują obecnie sojuszników w sporze handlowym z USA, rozpoczętym przez administrację prezydenta Donalda Trumpa, który skarży się na olbrzymi deficyt swego kraju w dwustronnej wymianie z ChRL. Waszyngton zarzuca Pekinowi nieuczciwe praktyki handlowe, w tym wymuszanie transferu technologii, i grozi ocleniem chińskiego eksportu wartego nawet 500 mld dolarów rocznie.

