Chiny proszą Kanadę o zbadanie sprawy szkodników w eksportowanym drewnie

Chińskie MSZ poprosiło we wtorek kanadyjskie władze, by przeprowadziły dochodzenie w sprawie szkodników, wykrytych rzekomo w transporcie drewna sprowadzonego do Chin z Kanady. Zbiega się to w czasie z pogorszeniem relacji między obu krajami.

Rzecznik MSZ Chin Zhao Lijian powiedział na rutynowym briefingu w Pekinie, że chińskie służby wykryły w sprowadzonym z Kanady drewnie szkodniki, których obecność nie jest zgodna z chińskimi przepisami. Pekin poprosił Ottawę, by zbadała sprawę i podjęła kroki w celu jej rozwiązania - dodał.

"Ochrona chińskiego rolnictwa i leśnictwa oraz bezpieczeństwa ekologicznego są obowiązkiem chińskiego rządu" - oświadczył Zhao, cytowany przez agencję Reutera. Jego zdaniem Pekin postąpił w sposób "naukowy i racjonalny", zgodny z międzynarodowymi normami.

Stosunki kanadyjsko-chińskie pogarszają się od grudnia 2018 roku, gdy na lotnisku w Vancouver aresztowano wiceprezes chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei, Meng Wanzhou. Władze USA zarzucają jej oszustwa i łamanie sankcji przeciwko Iranowi, domagają się jej ekstradycji.

Wkrótce w Chinach zatrzymano Kanadyjczyków Michaela Kovriga i Michaela Spavora. Władze ChRL oskarżają ich o kradzież tajemnic państwowych, ale działania przeciwko nim powszechnie odbierane są jako odwet Pekinu za aresztowanie Meng i próbę wywarcia wpływu na Ottawę.

W ubiegłym roku chińskie władze wstrzymały import nasion rzepaku od dwóch największych kanadyjskich eksporterów. Decyzję uzasadniono kwestiami szkodników. Zawieszono również import kanadyjskiej wieprzowiny i wołowiny, ale później został on wznowiony.

Z Kantonu Andrzej Borowiak