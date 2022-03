Chiny przekazały pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźców przebywających w Mołdawii

Chińska Republika Ludowa przekazała Mołdawii pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy w wysokości 5,7 mln lejów mołdawskich (ponad 280 tys. euro) - poinformowała we wtorek ambasada Chin w Kiszyniowie.

Źródło dyplomatyczne cytowane przez mołdawską agencję prasową IPN sprecyzowało, że kwota ta obejmuje wartość transportu środków materialnych skierowanych do Kiszyniowa, które następnie trafią do ukraińskich uchodźców. Obecnie jest ich w Mołdawii ok. 98 tys.

Media odnotowują, że Chiny odmawiające potępienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę dotychczas jedynie deklarowały gotowość do wsparcia uciekinierów wojennych. Przypominają, że 7 marca MSZ w Pekinie informowało o zamiarze dostarczenia pomocy materialnej dla ukraińskich uchodźców o wartości około 720 tys. euro.