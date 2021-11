Chiny prześcigają właśnie USA. Dlaczego więc Warszawa drażni Pekin?

Chiny stale zwiększają swój udział w wytwarzaniu światowego PKB. Stany Zjednoczone i Unia Europejska w coraz większym stopniu ustępują im pola. Z punktu widzenia Polski powinniśmy więc mieć świadomość, że w stosunkach gospodarczych z Chinami możemy coraz więcej zarabiać. O te relacje trzeba jednak odpowiednio zadbać a w tej materii pojawił się właśnie poważny problem.

Otwarcie na nowe technologie

Polski problem z 5G

- Cieszymy się z pozyskania w Polsce tak doświadczonego partnera, z którym będziemy mogli wspólnie realizować projekty, które wymagają współpracy dwóch silnych firm. Deklarujemy pełną gotowość na szeroką współpracę a zarazem wsparcie w obszarze technicznym, sprzętowym oraz finansowym - mówi Li Xiao, menedżer generalny Pinggao Group na rynek polski.Porozumienie w szczególności ma dotyczyć branży energetycznej, ale strony nie wykluczają też współpracy przy innych projektach- To porozumienie znacząco poprawia nasze możliwości ofertowania, nasz chiński partner zobowiązuje się bowiem do zapewnienia gwarancji finansowych, które w ostatnich latach często stanowiły dla Rafako barierę w przystępowaniu do projektów. My wnosimy m.in. wieloletnie doświadczenie, znajomość rynku energetycznego w Polsce i Europie oraz referencje wymagane do realizacji projektów - komentuje Maciej Stańczuk, wiceprezes Rafako.Chińskie firmy stają się coraz bardziej atrakcyjnym partnerem dla naszych przedsiębiorstw również dlatego, że zmienia się właśnie model gospodarczy Chin, które oprócz fabryki świata stają się też w coraz większym stopniu dostawcą nowych technologii. Państwo Środka nie zamierza być już tylko miejscem taniej produkcji, ale dość szybko przemienia się w kreatora zaawansowanych technologii.- ChRL nie chce być już tylko fabryką świata, ale także ośrodkiem innowacji ze swoją własną globalną marką, o czym świadczy np. projekt „Made in China 2025" - zwróciła uwagę w wypowiedzi dla WNP.PL Karolina Załęgowska, członek zarządu fundacji Instytutu Boyma.A to oznacza, że współpraca z chińskim partnerem może być okazją do transferu zaawansowanych rozwiązań pozwalających niejednokrotnie skokowo zwiększać rynkową konkurencyjność.Zobacz także: Polskie relacje z Chinami są coraz więcej warte. Jedna ustawa może to jednak zepsuć Przykładem intensywnego rozwoju w dziedzinie technologii jest firma Huawei, która dostarcza nie tylko popularne smartfony, ale także sprzęt do budowy sieci 5G czy instalacji z dziedziny energetyki odnawialnej.Chiński koncern energicznie działa także w Polsce. W naszym kraju posiada już choćby centrum badawczo-rozwojowe, pracujące nad usługami związanymi z telefonami komórkowymi.Towarzyszy temu wspieranie prac badawczych na polskich uczelniach, przykładowo od 2020 roku działa porozumienie z Politechniką Warszawską o współpracy w rozwoju sztucznej inteligencji. - Będziemy się z uczelnią dzielili naszym klastrem sztucznej inteligencji Atlas 900, który jest najszybszym klastrem na świecie - tłumaczył WNP.PL na początku projektu Radosław Kędzia, wiceprezes Huawei w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich.Huawei organizuje także cykliczne konkursy dla polskich start-upów oraz pomaga digitalizować krajowe zasoby dzieł sztuki.Zarazem jednak o właśnie z tą ostatnia firmą wiążą się ostatnio poważne obawy odnośnie dalszego rozwoju polsko-chińskich relacji. Chodzi o polskie przygotowania do aukcji częstotliwości pod budowę sieci 5G, w której to dziedzinie Huawei jest potentatem.Warszawa od kilku lat znajduje się pod presja Stanów Zjednoczonych, które chciałyby, żeby ich sojusznicy wykluczali z rynku sprzęt telekomunikacyjny chińskich dostawców, powołując się na względy ceberbezpieczeństwa. Amerykanom nie przeszkadza w tym wcale fakt, że dotychczas nie przedstawili żadnych twardych dowodów, że ryzyko związane z chińskim sprzętem faktycznie istnieje.Z kolei chińskie firmy wielokrotnie przekonywały, że działają w tym względzie w pełni transparentnie. O tym, że odgórne wykluczanie chińskich dostawców z rynku nie ma sensu i jest wręcz szkodliwe, przekonywało też wielu specjalistów m.in. z rynku telekomunikacyjnego, dziedziny stosunków międzynarodowych czy prawa.Polskie w licznych deklaracjach przekonywały dotychczas, że żadnych chińskich firm nie będą dyskryminować. Od słów jednak ważniejsze są czyny a na tym polu pojawił się dokument, który może stać się kością niezgody między Warszawą a Pekinem i popsuć wzajemne stosunki.W październiku w toku prac polskiego rządu wypłynął nowy projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który zakłada możliwość odgórnego wykluczania dostawców sprzętu telekomunikacyjnego na podstawie nieostro określonych przesłanek. To o tyle znaczące, że właśnie uchwalenie zmian w prawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ma bezpośrednio poprzedzić ogłoszenie aukcji częstotliwości dla 5G.Nowy projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w takim kształcie jak obecnie, z pewnością nie wpłynie pozytywnie na polsko-chińskie stosunki gospodarcze. A Pekin pokazał już choćby na przykładzie Australii, że jest w stanie powziąć mocne środki odwetowe w przypadku dyskryminacji jego firm na zagranicznych rynkach.Przypomnijmy, że po tym, jak Australia wyeliminowała z budowy sieci 5G Huaweia, Pekin wykluczył z kolei ze swojego rynku energetycznego Australijski węgiel, który stanowi istotny składnik tamtejszego eksportu. Chińskie władze wykazują się tu dużym zdecydowaniem i konsekwencją nawet obecnie, gdy podaż surowców energetycznych na świecie m.in. na skutek perturbacji związanych z pandemia COVID-19 nie nadąża za rosnącym popytem.W tej sytuacji polskie władze powinny odpowiedzieć dobie na pytanie, czy ewentualne przypodobanie się Amerykanom przy okazji aukcji 5G jest w stanie w ogóle zrównoważyć negatywne retorsje, które w takiej sytuacji mogą zaserwować Polsce Chińczycy. Pytanie tym bardziej zasadne, że jak pokazują statystyki, to właśnie rola Chin w światowej gospodarce w ostatnich dekadach wyraźnie rosła, kosztem słabnącej pozycji właśnie USA. Czy więc nie lepiej postawić na nowego dynamicznego lidera?