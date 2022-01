Chiny: Przybywa lokalnych infekcji wiązanych z Omikronem, wariant dotarł do kolejnego miasta

W chińskich miastach zmagających się z ogniskami wariantów Omikron i Delta przybywa lokalnych przypadków Covid-19 – wynika z czwartkowych danych. Pierwszą infekcję Omikronem wykryto tymczasem w kolejnej metropolii, Dalian na północnym wschodzie kraju.

W prowincji Henan w środkowych Chinach zgłoszono 76 nowych zachorowań, w tym 43 w objętym lockdownem Anyangu, gdzie wcześniej potwierdzono dwa zakażenia Omikronem. 28 objawowych infekcji zdiagnozowano natomiast w mieście Xuzhou, które walczy z falą zakażeń wariantem Delta.

Władze Xuzhou poinformowały w środę wieczorem o zatrzymaniu menedżera laboratorium wykonującego testy, który podejrzany jest o "popełnienie czynów, które doprowadziły do szerzenia się koronawirusa lub poważnie zwiększyły ryzyko rozprzestrzenienia się" patogenu.

W Dalian w prowincji Liaoning zgłoszono wykrycie infekcji Omikronem u osoby, która przybyła z Tiencinu, gdzie zaczęła się pierwsza w Chinach fala zakażeń tym wariantem.

Tiencin leży nieco ponad 100 kilometrów od Pekinu. Ognisko Omikronu wywołuje poważne obawy w stolicy, która szykuje się do planowanych na luty zimowych Igrzysk Olimpijskich. W czwartek w Tiencinie wykryto 41 nowych lokalnych przypadków Covid-19.

Nie jest jasne, w jaki sposób Omikron dotarł do Tiencinu, biorąc pod uwagę surowe restrykcje dotyczące wjazdu do Chin, stosowane w ramach strategii "zero Covid". Lokalne władze ustaliły, że w mieście wirus rozprzestrzenił się wśród uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców podczas noworocznej przerwy w nauce. Około 70 proc. wykrytych tam zakażeń dotyczy dzieci - podała telewizja CCTV.

Z Kantonu Andrzej Borowiak