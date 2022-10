Chiny: Przyszły premier Li Qiang – lojalny stronnik Xi Jinpinga, który nadzorował lockdown w Szanghaju

Li Qiang, zaufany stronnik przywódcy ChRL Xi Jinpinga, który wiosną nadzorował głośny dwumiesięczny lockdown covidowy w Szanghaju, zajął w niedzielę pozycję numer dwa w Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i wkrótce zostanie najpewniej premierem Chin.

Obecny premier Li Keqiang, uważany za promotora reform gospodarczych, odszedł z Komitetu Centralnego i w marcu przyszłego roku przejdzie najprawdopodobniej na emeryturę.

Li Qiang, który według obserwatorów chińskiej polityki zastąpi Li Keqianga, nie ma doświadczenia wymaganego zwyczajowo do awansu na stanowisko premiera. "Tradycja mówi, że aby zostać premierem, trzeba być najpierw wicepremierem" - podkreślił analityk z think tanku Jamestown Foundation Willy Lam.

Według Lama jako sekretarz partii w Szanghaju Li Qiang nie wprowadził "żadnych reform zorientowanych na rynek". Jednak zdaniem komentatorów dla Xi Jinpinga kluczowym kryterium awansu urzędników była lojalność wobec jego przywództwa.

Obserwatorzy zwracają uwagę, że awansu Li Qianga nie przekreśliły błędy organizacyjne związane z odpowiedzią na pandemię Covid-19 w Szanghaju wiosną 2022 roku. Mieszkańcy najbogatszego miasta Chin przez dwa miesiące nie mogli wychodzić z domów, wielu skarżyło się na brak żywności i dostępu do opieki medycznej.

"Osoba, która spartaczyła lockdown w Szanghaju, która nie mogła odpowiednio wyżywić kilkudziesięciu milionów ludzi, teraz będzie kierowała gospodarką kraju (…). Niektórzy zobaczą w tym oznakę, że Xi Jinping nie rozumie, co generuje aktywność gospodarczą. Zależy mu na kontroli partii, dyscyplinie w partii, lojalności wobec niego, inne sprawy nie są ważne" - ocenił na Twitterze korespondent BBC w Chinach Stephen McDonell.

Li Qiang należy do grona dygnitarzy, którzy blisko współpracowali z Xi w latach 2002-2007, gdy zarządzał on prowincją Zhejiang na wschodnim wybrzeżu Chin. Przez trzy lata z tego okresu Li był sekretarzem Xi. W 2017 roku wszedł do Biura Politycznego KPCh i objął funkcję sekretarza partii w Szanghaju, co zwykle zwiastuje awans do ścisłego kierownictwa.

W 2015 roku Li towarzyszył Xi podczas wizyty w USA, gdzie przywódca Chin spotkał się z ówczesnym prezydentem Barackiem Obamą. Li wygłosił w Seattle przemówienie, w którym wezwał do poszerzenia współpracy pomiędzy firmami z USA i Zhejiangu - przypomina agencja Reutera.

W czasie lockdownu w Szanghaju państwowa telewizja wielokrotnie pokazywała Li odwiedzającego osiedla mieszkaniowe i szpitale. Powtarzał tam narrację partii: "Musimy stanowczo wprowadzać w życie ducha instrukcji sekretarza Xi Jinpinga i niezłomnie wytrwać w podejściu dynamicznego zera" - mówił, odnosząc się do chińskiej polityki walki z pandemią.

Li jest również znany z zabiegów o większą integrację obszaru ujścia rzeki Jangcy oraz poszerzania strefy wolnego handlu w Szanghaju, gdzie znajduje się między innymi fabryka Tesli i szereg firm z branży układów scalonych - podał Reuters.