Chiny ratyfikują dwie międzynarodowe konwencje pracy

Chiny zdecydowały się ratyfikować dwie konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy w odpowiedzi na zarzuty o łamanie praw człowieka w Sinciangu. Choć kraj ten zaprzecza oskarżeniom o ludobójstwo Ujgurów to decyduje się na współpracę. Eksperci wyrażają wątpliwość co do efektów tych działań, lecz widzą w tym możliwość większego wpływania na Chiny z zewnątrz.

Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli najwyższy organ ustawodawczy kraju, postanowił we środę ratyfikować Konwencję dotyczącą pracy przymusowej (1930) i Konwencję o zniesieniu pracy przymusowej (1957) Międzynarodowej Organizacji Pracy. Chiny co prawda zaprzeczają oskarżeniom o pracę przymusową w Sinciangu, jednak zobowiązały się do poprawy standardów pracy i ratyfikowania powyższych konwencji.

W wyniku podejrzeń o łamanie praw człowieka w Sinciangu Unia Europejska zamroziła umowę handlową CAI, a także nałożyła sankcje na chińskich urzędników. Z kolei Stany Zjednoczone wprowadzą w czerwcu w życie ustawę o zapobieganiu pracy przymusowej Ujgurów („Uygur Forced Labour Prevention Act”), która zakaże sprowadzania dóbr wyprodukowanych w Sinciangu. Decyzja rządu chińskiego o ratyfikowaniu konwencji ma na celu reanimację umowy handlowej, która obejmowała porozumienie dotyczące ich przyjęcia, a także ocieplenie stosunków z UE wobec rosnących napięć z USA na tle konfliktu w Ukrainie. Co więcej, decyzja ta została podjęta przed nadchodzącą wizytą Wysokiej Komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet.

Wielu ekspertów wyraża wątpliwość co do efektywności wdrażania konwencji przez rząd chiński. Podkreśla się konieczność dostosowania całego systemu polityczno-prawnego dla skutecznej ochrony praw pracowniczych. Chiny dotychczas ratyfikowały cztery konwencje dotyczące równej płacy, dyskryminacji, minimalnego wieku i pracy dzieci, lecz nadal nie przyznają pracownikom prawa do tworzenia niezależnych związków zawodowych. Raport opublikowany w lutym przez MOP wyraża obawy co do praktyk pracy stosowanych w Sinciangu i zwraca się o uchylenie przepisów „nakładających obowiązki deradykalizacji na przedsiębiorstwa i związki zawodowe”.

Z drugiej strony, ratyfikowanie przez Chiny tych dwóch konwencji umożliwi w przyszłości krajom europejskim żądanie stosowania się do jej standardów. Wymóg, aby zachodnie firmy nie współpracowały z firmami stosującymi pracę przymusową wywrze presję ekonomiczną na tym kraju. Jest to ważny krok w kierunku poprawy relacji z UE, a także tworzenia wizerunku Chin jako odpowiedzialnego członka globalnego systemu gospodarczego. Jednak to może nie zadowolić USA, które domagają się większego zaangażowania Chin w sprawie Ukrainy, a także UE, która domaga się zdjęcia sankcji wobec europejskich polityków i naukowców.

