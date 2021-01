Chiny: Resort handlu krytykuje wprowadzony przez USA zakaz importu bawełny z Sinciangu

Resort handlu ChRL stanowczo skrytykował w czwartek ogłoszony przez władze USA zakaz importu produktów bawełnianych i przetworów pomidorowych z chińskiego regionu Sinciang, gdzie - według Waszyngtonu - wykorzystywana jest praca przymusowa Ujgurów.

Rzecznik ministerstwa handlu Gao Feng zaprzeczył oskarżeniom o zmuszanie Ujgurów do pracy w gospodarstwach i na plantacjach bawełny w Sinciangu. "Chiny zawsze sprzeciwiały się pracy przymusowej, której chińskie prawo wyraźnie zakazuje" - oświadczył na cotygodniowej konferencji prasowej.

Według Gao wprowadzane przez USA i inne kraje ograniczenia eksportu towarów z Sinciangu oparte są na "fałszywych informacjach i wierutnych kłamstwach" i stanowią poważną ingerencję w wewnętrzne sprawy ChRL.

"Strona chińska wzywa właściwe kraje, aby natychmiast zaprzestały tej błędnej działalności. Jednocześnie podejmiemy wszelkie konieczne środki, aby stanowczo chronić prawa i prawowite interesy chińskich firm" - zaznaczył rzecznik.

Amerykański urząd ceł i ochrony granic poinformował w środę, że USA zakazują importu bawełny i produktów bawełnianych oraz przetworów pomidorów z Sinciangu z powodu pracy przymusowej. Według agencji Reutera decyzja ta, podjęta w ostatnich dniach rządów administracji prezydenta Donalda Trumpa, miała na celu scementowanie jego twardej polityki wobec Pekinu.

W połowie grudnia ubiegłego roku amerykański think tank Center for Global Policy (CGP) ogłosił raport, z którego wynika, że setki tysięcy Ujgurów i przedstawicieli innych mniejszości etnicznych są zmuszane do pracy na polach bawełny w Sinciangu, skąd pochodzi 20 proc. światowej bawełny.

Chińskie władze określają zarzuty o zmuszanie Ujgurów do pracy jako "całkowicie zmyślone" i oskarżają krytyków o chęć wywołania w Sinciangu "przymusowego bezrobocia i przymusowej biedy".

Z Kantonu Andrzej Borowiak