Chiny: Resort obrony: prowadzimy wspólne ćwiczenia marynarek wojennych z Rosją i Iranem

Siły morskie Chin, Rosji i Iranu rozpoczynają w środę wspólne ćwiczenia w Zatoce Omańskiej – ogłosiło tego dnia ministerstwo obrony w Pekinie. Manewry mają potrwać do niedzieli,

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W komunikacie przekazanym przez chińskie media resort obrony ogłosił, że w manewrach Anquan Niudai 2023 ("Więzi Bezpieczeństwa 2023") biorą udział Chiny, Rosja, Iran i inne państwa, których jednak nie wymienił.

Chiny wysłały do udziału w manewrach niszczyciel rakietowy Nanning - napisano.

"Ćwiczenia pogłębią praktyczną współpracę marynarek państw uczestniczących, po raz kolejny zademonstrują skłonność i zdolność do wspólnego utrzymywania bezpieczeństwa (…) oraz będą zastrzykiem pozytywnej energii dla pokoju i stabilności w regionie" - twierdzi chińskie ministerstwo.

Komentatorzy zwracają uwagę na pogarszające się relacje Chin, Rosji i Iranu z Zachodem, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi. Wszystkie trzy kraje były celami zachodnich sankcji. Zdaniem części ekspertów należą one do nieformalnego antyzachodniego sojuszu i dążą do zmiany ładu międzynarodowego z dominującą pozycją USA.

Chiny, Rosja i Iran prowadziły już wspólne ćwiczenia morskie na Oceanie Indyjskim i w Zatoce Omańskiej - od 2019 roku.

Komunistyczne władze ChRL nie potępiły rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i zacieśniają współpracę wojskową z Moskwą, a także z Teheranem, który dostarcza Rosji drony używane w działaniach wojennych.

Z Kantonu Andrzej Borowiak