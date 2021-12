Chiny: Rosną ogniska Covid-19 w zagłębiach przemysłowych na wschodzie i południu kraju

Chińskie władze zgłosiły w czwartek 69 nowych przypadków Covid-19, w których do zakażenia doszło na terytorium kraju. Rośnie ognisko wariantu Delta w prowincji Zhejiang na wschodnim wybrzeżu, a sześć nowych infekcji odnotowano w mieście Dongguan na południu kraju.

W Zhejiangu, gdzie mieści się wiele małych i średnich przedsiębiorstw produkujących towary na eksport, wykryto w ramach najnowszej fali już około 300 zachorowań. Ognisko Delty spowodowało przestoje w pracy fabryk i ograniczenia wyjazdu z prowincji.

W zamieszkanym przez ponad 10 mln ludzi Dongguanie w prowincji Guangdong, określanym jako "fabryka świata", trwają natomiast masowe testy przesiewowe. W mieście zgłoszono już w ostatnich dniach około 10 przypadków infekcji.

W innych miastach władze wprowadzają dodatkowe kontrole, szczególnie wobec osób, które były w ostatnim czasie na obszarach wysokiego i średniego ryzyka.

Covid-19 jest w Chinach zasadniczo pod kontrolą od ponad półtora roku, ale władze stosują zasadę "zero tolerancji" dla wirusa i stanowczo reagują nawet na pojedyncze infekcje, by nie dopuścić do nawrotu pandemii na szeroką skalę.

Z Kantonu Andrzej Borowiak