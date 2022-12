Chiny rozluźniają covidowe restrykcje po masowych protestach

Władze Chin łagodzą covidowe restrykcje. Bunt przeciwko ograniczeniom był bezpośrednią przyczyną masowych protestów, które w weekend rozpoczęły się w wielu chińskich miastach.

W Kantonie w środę, 30 listopada, zniesiono covidowe ograniczenia. Stało się to krótko po tym, jak w przez miasto przetoczyły się masowe demonstracje, które doprowadziły do starć między policją a protestującymi. Również w Pekinie władze złagodziły zasady - pozwolono, by osoby z łagodnymi objawami COVID-19 izolowały się we własnych mieszkaniach. Wcześniej całe budynki i społeczności były zamykane, jeśli pojawił się tam chociaż jeden przypadek koronawirusa.

W innych dużych miastach, takich jak Szanghaj i Chongqing, również złagodzono niektóre zasady.

W tym samym czasie jeden z najważniejszych chińskich urzędników ds. pandemii, wicepremier Sun Chunlan, powiedział, że słabnie zdolność wirusa do wywoływania chorób.

- Kraj stoi w obliczu nowej sytuacji i nowych zadań w zapobieganiu epidemii i jej kontroli. To dlatego, że patogenność wirusa Omicron słabnie, coraz więcej osób jest zaszczepionych i mamy coraz większe doświadczenie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa - oznajmił Chunlan, cytowany przez agencję Reutera.

Stoi to w wyraźnej sprzeczności z wcześniejszym komunikatem władz, że kraj musi utrzymać ścisłą politykę "zero-COVID".

Polityka ta wywołała masowe protesty. Ludzie wyszli na ulice wstrząśnięci śmiercią 10 osób w pożarze budynku w zachodnich Chinach. Zdaniem demonstrantów do śmierci przyczyniły się długotrwałe ograniczenia covidowe, które sprawiły, że straż pożarna nie mogła dotrzeć do płonącego wieżowca.

Chiny w ostatnich dniach odnotowały najwyższą liczbę dziennych przypadków COVID-19 od czasu rozpoczęcia pandemii - w środę odnotowano ponad 36 tys. przypadków. Niektórzy komentatorzy uważają, że przyczyną dla której Chiny nie mogą poradzić sobie z COVID-19 jest fakt, że stosują wyłącznie szczepionki własnej produkcji.