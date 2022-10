Chiny: Rozpoczął się zjazd Komunistycznej Partii Chin

Premier Chin Li Keqiang otworzył w niedzielę w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie XX krajowy zjazd Komunistycznej Partii Chin (KPCh) – najważniejsze wydarzenie polityczne w tym kraju od co najmniej pięciu lat i jeden z najważniejszych zjazdów w historii partii.

W Pekinie zebrało się ok. 2,3 tys. starannie dobranych delegatów z całego kraju, mających reprezentować wszystkich ok. 96 mln członków partii. Obrady będą się toczyły w większości za zamkniętymi drzwiami do 22 października.

W niedzielę sekretarz generalny KPCh Xi Jinping wygłosi przemówienie, w którym podsumuje pracę organów partii oraz wytyczy cele i kierunki polityki Pekinu na nadchodzące lata. Obserwatorzy będą wypatrywali wskazówek dotyczących m.in. zamiarów wobec Tajwanu, relacji z Zachodem, trudności gospodarczych czy surowej polityki "zero Covid".

W kolejnych dniach wyłoniony zostanie nowy skład najważniejszych organów zarządzających partią i de facto całym krajem, w tym Biura Politycznego Komitetu Centralnego i jego Stałego Komitetu. Oczekuje się, że numerem jeden w partii pozostanie Xi Jinping, określany jako najpotężniejszy chiński przywódca od czasów Mao Zedonga.

Według zapowiedzi rzecznika zjazdu delegaci zatwierdzą również zmiany w statucie KPCh, najważniejszym dokumencie partii. Obserwatorzy spodziewają się dalszego wzmocnienia pozycji doktryny Xi jako podstawy ideologicznej partii.

Z Pekinu Andrzej Borowiak