Chiny ruszyły z nową ofensywą wobec europejskiego biznesu

Po pandemicznej przerwie stosunki między największymi państwami Unii Europejskiej a Chinami wracają do uprzedniej intensywności. W zeszłym tygodniu chiński premier Li Qiang udał się w swoją pierwszą po objęciu urzędu wizytę zagraniczną do Niemiec i Francji.

Chińskie władze starają się podkreślać, że zależy im na jak najlepszych stosunkach z czołowymi państwami Europy.

Rozmowy na najwyższym szczeblu i intensywna współpraca gospodarcza trwa mimo dużych różnic w kwestii wojny na Ukrainie, Tajwanu oraz rosnących obaw Europejczyków przed zbytnim uzależnieniem od Chin.

Jednak biznes nie patrzy już z takim optymizmem na swoją przyszłość w Chińskiej Republice Ludowej jak przed dekadą, a chińskie inwestycje w Unii Europejskiej jawią się jako coraz bardziej ryzykowne.

Pojednawcze tony ze strony Chin wpisują się w oczekiwania biznesu

Premier Li Qiang stwierdził, że Chiny są gotowe do wspólnego z Francją „budowania bardziej odpornych łańcuchów dostaw między Chinami a Francją oraz między Chinami a Europą, pogłębiania wymiany między ludźmi (…) oraz wspólnego podejmowania globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój”.

Z kolei w czasie wizyty w Niemczech doszło do siódmych w historii konsultacji międzyrządowych, co jest świadectwem chęci kontynuowania pogłębionych relacji między obu państwami mimo zmienionej sytuacji międzynarodowej.

Takie pojednawcze tony ze strony Chin wpisują się w oczekiwania francuskiego i niemieckiego biznesu. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dwa elementy francuskiej wizyty. Li odwiedził fabrykę Schneider Electric pod Paryżem, gdzie dyrektor tej firmy energetycznej Jean-Pascal Tricoire, pokazywał mu zakład, centrum innowacji w automatyzacji produkcji oraz „inteligentnej” robotyce. Li wyraził nadzieję, że firma “pogłębi swój rozwój na rynku chińskim i będzie nadal wprowadzać innowacje w modelach współpracy". Wydaje się więc, że mimo istniejącego ryzyka, wielki europejski biznes widzi przyszłość we współpracy z Chińską Republiką Ludową (ChRL), a Pekin patrzy łaskawym okiem na jego obecność w Państwie Środka.

Drugim ważnym elementem były spotkania dla biznesu w obecności rządów. Tego samego dnia chiński premier rozmawiał na oficjalnym obiedzie z biznesem z obu krajów. W wydarzeniu wziął udział francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire oraz ponad 100 przedstawicieli społeczności biznesowych obu krajów. Jak donosi chińska agencja informacyjna Xinhua, Li wykorzystał tę okazję do podkreślenia chińskiego przywiązania do idei ekonomicznej globalizacji, obiecując także dalsze otwarcie gospodarki ChRL na inwestycje z zewnątrz. Również w czasie wizyty w Niemczech szefowie największych koncernów z obu państw mieli okazję do wymiany opinii z szefami rządów.

Jednak nastawienie Europejczyków wobec Chin jest coraz ostrożniejsze. Wizyta chińskiego premiera przypada na czas, kiedy wielu europejskich inwestorów ogranicza ekspozycję na rynek chiński.

Niemcy widzą Chiny jednocześnie jako partnera, konkurenta i rywala

Wedle sondażu przeprowadzonego na zlecenie Europejskiej Izby Handlowej w Chinach, 11 proc. respondentów - ta sama liczba, która stwierdziła, że rozważa przeniesienie istniejących inwestycji z Chin rok temu - twierdzi, że już to zrobiło. Jedna dziesiąta respondentów już przeniosła lub planuje przenieść swoje azjatyckie centrale do innego niż Chiny kraju. W obliczu rosnącego ryzyka i bardziej niestabilnego środowiska operacyjnego - rekordowe 64 proc. respondentów stwierdziło, że prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach stało się trudniejsze w 2022 r. - europejskie firmy wciąż zastanawiają się, jak wiele mogą zaryzykować w ChRL w czasach, w których „ograniczanie ryzyka” (de-risking) stało się najmodniejszym sloganem określającym kierunek rozwoju stosunków gospodarczych z Państwem Środka.

Z ostrożnością biznesową współgra zmiana w politycznym postrzeganiu Chin. W ogłoszonej w czerwcu pierwszej niemieckiej strategii bezpieczeństwa narodowego rząd stwierdził, że widzi Chiny jednocześnie jako „partnera, konkurenta i rywala systemowego", w zasadzie powtarzając sformułowania z ostatnich dokumentów UE. Niemcy dostrzegają, że „elementy rywalizacji i konkurencji” stały się wyraźniejsze w ostatnich latach. Ale jednocześnie „Chiny pozostają partnerem, bez którego nie można rozwiązać wielu najpilniejszych globalnych wyzwań", wśród których pierwszoplanowa jest walka ze zmianami klimatu i ich konsekwencjami. Ponadto bez przynajmniej neutralnej postawy ChRL w optyce Paryża i Berlina bardzo trudno będzie zakończyć konflikt w Ukrainie.

Niemal równocześnie z wizytą chińskiego premiera Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), niemiecka agencja kontrwywiadowcza, ogłosił swój doroczny raport. W sekcji poświęconej wyzwaniom, BfV oskarżył Chiny o dążenie do zakupu niemieckich firm z najnowocześniejszą technologią jako „bramy do wpływów politycznych, szpiegostwa i sabotażu".