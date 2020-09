Chiny: Rząd broni swojej polityki w Sinciangu, w tym „centrów szkolenia”

Rząd ChRL zapewnia w wydanym w czwartek dokumencie o przestrzeganiu praw pracowników i skuteczności „ośrodków szkolenia zawodowego” w regionie Sinciang. Władze USA zarzuciły Chinom, że więżą tam muzułmanów w „obozach koncentracyjnych” i zmuszają ich do pracy.

"Poprzez aktywną politykę pracy i zatrudnienia Sinciang wciąż polepszał życie materialne i kulturalne mieszkańców oraz gwarantował i rozwijał ich prawa człowieka na każdym polu" - podała państwowa chińska agencja prasowa Xinhua, opisując "białą księgę" opublikowaną przez służby prasowe rządu.

W dokumencie wspomniano o rozwiniętym w Sinciangu "kompletnym systemie kształcenia zawodowego i szkoleń". Podano przykład prefektury Hotan, w której według raportu taką edukację otrzymało 103 300 rolników i pasterzy, a 95 proc. z nich znalazło potem pracę.

"Każdego roku w latach 2014-2019 Sinciang zapewnił sesje szkoleniowe średnio 1,29 mln pracowników z miast i wsi", a każdy z nich zdobył co najmniej jedną umiejętność przydatną na rynku pracy - napisano w dokumencie.

Rząd zapewnia również w "białej księdze", że w Sinciangu przestrzegane jest prawo zakazujące wykorzystywania pracy przymusowej, a mieszkańcy regionu korzystają z wolności wyznania, używania własnego języka w mowie i piśmie oraz praw pracowniczych.

Władze Stanów Zjednoczonych zablokowały niedawno eksport niektórych towarów z Sinciangu, oceniając, że naruszane są tam prawa człowieka muzułmańskiej mniejszości Ujgurów. W ocenie administracji USA do produkcji tych towarów wykorzystywano pracę przymusową, między innymi w jednym z "ośrodków szkolenia zawodowego", który amerykańscy urzędnicy określili jako "obóz koncentracyjny".

Eksperci ONZ zwracali w ostatnich latach uwagę na wiarygodne doniesienia o nawet ponad milionie muzułmanów przetrzymywanych w Sinciangu w obozach internowania. Australijski Instytut Polityki Strategicznej (think tank ASPI) i amerykańska komisja kongresowa oceniały w marcu, że władze ChRL zmuszają dziesiątki tysięcy muzułmanów z obozów reedukacji do pracy w fabrykach produkujących m.in. dla znanych międzynarodowych marek.

Jedna z firm wymienionych w raporcie ASPI, szwedzka marka odzieżowa H&M, ogłosiła we wtorek, że w związku z zarzutami o pracę przymusową zakończy współpracę z chińskim producentem barwionego włókna Huafu Fashion. Marka twierdzi, że nie korzystała z produktów wytworzonych w zakładzie, w którym mieli pracować Ujgurzy, ale zdecydowała o stopniowym wygaszeniu współpracy z chińską firmą do wyjaśnienia sprawy.

Początkowo władze USA planowały zakaz importu wszelkich produktów z bawełny i pomidorów wyprodukowanych w Sinciangu, ale ostatecznie zabroniły tylko sprowadzania towarów z określonych instytucji - podał dziennik "New York Times". Według hongkońskiego dziennika "South China Morning Post" z Sinciangu pochodzi 20 proc. światowej bawełny.

MSZ w Pekinie określiło zakaz importu niektórych towarów z Sinciangu do USA jako sabotaż globalnych łańcuchów dostaw. Chińskie władze zaprzeczają wykorzystywaniu pracy przymusowej Ujgurów i utrzymują, że stanowcza kampania w Sinciangu jest konieczna, by uchronić ten region przed terroryzmem, separatyzmem i islamskim ekstremizmem. Twierdzą również, że dzięki tym działaniom od ponad trzech lat nie doszło tam do żadnego zamachu terrorystycznego.

Z Kantonu Andrzej Borowiak