Chiny: Rząd: działania kontrwywiadowcze wymagają mobilizacji całego narodu

Władze Chin powinny zachęcać wszystkich swoich obywateli do przyłączania się do działań kontrwywiadowczych i sprawić, że udział społeczeństwa stanie się czymś "normalnym" – napisano w opublikowanym we wtorek w mediach społecznościowych wpisie Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ChRL.

Główna agencja rządowa nadzorująca działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą zaapelowała o tworzenia kanałów dla osób i organizacji zgłaszających podejrzane działania oraz o udzielanie im pochwał i nagradzanie ich.

Wpis wzywający do upowszechnienia działań kontrwywiadowczych związany jest z niedawną nowelizacją ustawodawstwa dotyczącego tej kwestii.

Zaostrzone prawo, które weszło w życie w lipcu, zabrania przekazywania jakichkolwiek "dokumentów, danych, materiałów i przedmiotów związanych z bezpieczeństwem narodowym i interesami". Ustawa jednak nie definiuje, co wchodzi w zakres "bezpieczeństwa" lub "interesów narodowych".

Stosowanie tak niejasnego język sugeruje, że "każda organizacja i każda osoba może być podejrzana (…) i wszystko może być uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego" w arbitralnym stosowaniu prawa - powiedział stacji CNN Yasuhiro Matsuda, profesor polityki międzynarodowej na Uniwersytecie Tokijskim.

W ostatnich latach Chiny aresztowały i zatrzymały dziesiątki Chińczyków i obcokrajowców pod zarzutem szpiegostwa, w tym dyrektora japońskiego producenta leków Astellas Pharma w marcu czy australijska dziennikarkę Cheng Lei trzy lata temu - przypomina agencja Reutera.

W nowelizacji rozszerzono także samą definicję szpiegostwa, aby objąć nią cyberataki przeciwko organom państwowym lub krytycznej infrastrukturze informacyjnej. Władze prowadzące śledztwo kontrwywiadowcze zyskały prawo dostępu do urządzeń elektronicznych, danych czy informacji o majątku osobistym.

Twierdzenia władz chińskich o zagrożeniu ze strony szpiegów pojawia się w czasie, gdy kraje zachodnie, w szczególności Stany Zjednoczone, oskarżają Chiny o szpiegostwo i cyberataki. Pekin zaprzecza i w odpowiedzi nazywa USA "imperium hakerów".