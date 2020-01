Chiny: Rząd ogłosił, że pokryje koszty leczenia chorych z koronawirusem

Władze ChRL ogłosiły, że pokryją koszty leczenia osób cierpiących na zapalenie płuc wywołane nowym koronawirusem. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów i urzędu ubezpieczeń zdrowotnych kwestie płatności nie powinny utrudniać opieki nad pacjentami.

W komunikacie datowanym na 22 stycznia napisano, że koszty będą w pierwszej kolejności pokrywane z ubezpieczenia zdrowotnego i programów socjalnych, a część przypadająca na pacjenta opłacona będzie ze środków publicznych.

Decyzję podjęto, by upewnić się, że sprawa kosztów nie będzie wpływała na leczenie - wyjaśniono.

Komunikat stwierdza również, że osoby cierpiące na zapalenie płuc wywołane nowym koronawirusem mają być poddawane leczeniu bez oczekiwania na rozwiązanie kwestii płatności, a rządowa pomoc nie będzie zredukowana w przypadku pacjentów leczących się poza miejscem zamieszkania.

By zmniejszyć presję finansową na szpitale, które leczą wielu pacjentów, wydziały ubezpieczeń zdrowotnych mogą przekazywać środki na leczenie koronawirusa z wyprzedzeniem - dodano.

Komentatorzy w Chinach oceniają, że wytyczne nie określają szczegółowo, które elementy leczenia będą finansowane przez rząd. Zwracają jednak przede wszystkim uwagę, że część pacjentów w mieście Wuhan, gdzie wybuchła epidemia, mogła nie otrzymać pomocy medycznej z powodu braku miejsca w szpitalach, niedoboru lekarzy lub lekarstw.

Do środy chiński rząd przeznaczył na walkę z epidemią w całym kraju 27,3 mld juanów (prawie 4 mld USD) - poinformował w czwartek resort finansów. Wcześniej państwowa komisja dyscyplinarna zapowiedziała surowe kary dla urzędników za sprzeniewierzanie funduszy związanych ze zwalczaniem wirusa.

Do Wuhanu z innych części Chin wysłano prawie 6 tys. pracowników medycznych - podała we wtorek chińska agencja prasowa Xinhua.

Przywódca ChRL Xi Jinping wyraził przekonanie, że Chiny wygrają walkę z epidemią. W piątek takie stanowisko powtórzyła rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying. Dodała, że eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) złożyli niedawno wizytę w Wuhanie.

WHO ogłosiła w czwartek po spotkaniu komitetu kryzysowego, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Koronawirus z Wuhanu powoduje zapalenie płuc, które może być śmiertelne.

Epidemia zabiła już w Chinach ponad 200 osób, a zakażenia potwierdzono u prawie 10 tys., z czego ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji - przekazała w piątek państwowa komisja zdrowia.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do kilkunastu krajów świata, w tym do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Finlandii. Jak dotąd nie pojawiły się jednak doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.

W związku z epidemią niektóre miasta i prowincje Chin przedłużyły okres wolny od pracy z okazji Chińskiego Nowego Roku do 10 lutego. W piątek o takiej decyzji poinformowały władze Pekinu. Według dziennika "Beijing Ribao" w stolicy Chin zamknięte pozostaną firmy państwowe i prywatne, za wyjątkiem przedsiębiorstw dostarczających prąd, wodę i gaz oraz firm z niektórych innych sektorów, w tym medycznego, farmaceutycznego czy supermarketów.

Z Kantonu Andrzej Borowiak