Chiny rzucą Afryce 60 mld dol. pomocy i kredytów

Prezydent ChRL Xi Jinping zapowiedział na otwarciu Forum Współpracy Chiny-Afryka w Pekinie, że jego kraj przeznaczy kolejne 60 mld dolarów na pomoc finansową i kredyty dla państw afrykańskich oraz umorzy część długów najbiedniejszych z nich.

Na kolejną rundę finansowania złożą się m.in. środki pomocowe i nieoprocentowane kredyty wartości 15 mld dolarów, linia pożyczkowa warta 20 mld dolarów, specjalny chińsko-afrykański fundusz rozwoju wart 10 mld dolarów oraz fundusz na import z Afryki o wartości 5 mld dolarów.

Chińskie firmy będą zachęcane, by zainwestować w Afryce co najmniej 10 mld dolarów w ciągu najbliższych trzech lat.

Xi obiecał przy tym, że część długów rządowych z terminem spłaty w 2018 roku zostanie umorzona najbiedniejszym z zadłużonych krajów Afryki, jak również krajom rozwijającym się w głębi kontynentu oraz małym państwom wyspiarskim.

Chińskie władze zaprzeczały wcześniej, jakoby ich zagraniczne pożyczki i inwestycje miały na celu łapanie biedniejszych krajów w pułapkę długu. Trzy lata temu w RPA, na poprzednim forum współpracy, Xi również zapowiadał 60 mld dolarów pomocy i pożyczek dla Afryki.



Wcześniej w poniedziałek podczas spotkania z przedsiębiorcami Xi promował chińską inicjatywę logistyczną Pasa i Szlaku jako narzędzie stymulacji wzrostu w Afryce. Zapewniał, że chińskie fundusze nie będą wydawane na niepotrzebne projekty, lecz trafią w miejsca, gdzie "będą się liczyć najbardziej". Oceniał przy tym, że infrastruktura jest "wąskim gardłem rozwoju Afryki".



Na otwarciu Forum Współpracy Chiny-Afryka prezydent ChRL ogłosił, że Chiny będą uczestniczyły w 50 projektach związanych z rozwojem ekologicznym i ochroną środowiska w Afryce, skupiając się szczególnie na walce ze zmianami klimatu i pustynnieniem terenu oraz ochronie dzikiej przyrody.



Xi oświadczył, że jego kraj będzie w dalszym ciągu udzielał pomocy wojskowej Unii Afrykańskiej oraz że pomoże państwom kontynentu w walce z terroryzmem. Zapowiedział utworzenie funduszu pokoju i bezpieczeństwa oraz organizację forum poświęconego tym kwestiom. Zapewnił przy tym, że Chiny będą w dalszym ciągu wspomagały walkę z piractwem na wodach wokół Afryki, co dotyczy szczególnie okolic Somalii.



W latach 2000-2016 Chiny udzieliły Afryce pożyczek w wysokości 125 mld dolarów - wynika z danych Inicjatywy Badań Chiny-Afryka (CARI) przy waszyngtońskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.



Xi zachęcał przedsiębiorców z Afryki, by prowadzili działalność w Chinach, a podległe rządzącej Komunistycznej Partii Chin (KPCh) media wychwalają przyjazne stosunki chińsko-afrykańskie. Tymczasem przybysze z części krajów Afryki spotykają się w Chinach z dyskryminacją ze strony społeczeństwa i urzędników państwowych. Na przykład w Kantonie, uważanym za miasto z największą liczbą Afrykanów w Chinach, lokalne władze prowadzą nieoficjalną kampanię przeciwko obywatelom części afrykańskich państw, którym tylko z powodu pochodzenia odmawia się możliwości noclegu w hotelach czy wymaganego prawem meldunku.



W forum w Pekinie biorą udział przedstawiciele wszystkich krajów Afryki z wyjątkiem Suazi, które utrzymuje relacje dyplomatyczne z Tajwanem, a nie z ChRL. Do Pekinu przybyli m.in. prezydenci RPA Cyril Ramaphosa, Egiptu - Abd el-Fatah es-Sisi, Zambii - Edgar Lungu i Gabonu - Ali Bongo Ondimba.



Wśród gości jest także prezydent Sudanu Omar Hasan Ahmed el-Baszir, poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) z siedzibą w Hadze za zbrodnie wojenne w sudańskiej prowincji Darfur. W niedzielę Baszir spotkał się z prezydentem Xi, który powiedział mu, że "zagraniczne siły" nie powinny ingerować w wewnętrzne sprawy Sudanu - przekazało MSZ Chin, które nie podpisały porozumienia o utworzeniu MTK.

Chiny Przelicz walutę

yuan (CNY)

0,542 złoty (PLN) 0,126 EUR, 0,147 USD