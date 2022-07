Chiny: Siły bezpieczeństwa rozgoniły demonstrację klientów banków

Około tysiąca osób rozgniewanych blokadą swych funduszy w kilku lokalnych bankach demonstrowało przed oddziałem chińskiego banku centralnego w mieście Zhengzhou. Według nich siły bezpieczeństwa brutalnie rozpędziły protest, a kilka osób odniosło obrażenia.

Niedzielny protest przed siedzibą Ludowego Banku Chin w Zhengzhou, stolicy prowincji Henan, oceniany jest jako jeden z największych w Chinach od wybuchu pandemii Covid-19. Demonstranci trzymali transparenty i wznosili okrzyki, domagając się wypłaty swoich depozytów.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać starcia pomiędzy demonstrantami a funkcjonariuszami służb porządkowych w cywilnych ubraniach, którzy przy użyciu siły rozganiali protest i wyciągali z tłumu pojedyncze osoby.

"Przyszliśmy dzisiaj i chcieliśmy wyciągnąć nasze oszczędności, ponieważ mamy w domu osoby starsze i dzieci, a brak możliwości wypłacenia oszczędności poważnie wpłynął na moje życie" - powiedziała cytowana przez agencję AP kobieta o nazwisku Zhang.

"Nie spodziewałem się, że będą tak brutalni i bezwstydni. Nie było żadnej komunikacji, żadnego ostrzeżenia, zanim nas brutalnie rozgonili" - relacjonował z kolei stacji CNN inny protestujący.

Według Associated Press tysiące osób otworzyły konta w sześciu wiejskich bankach w Henanie i prowincji Anhui, a następnie nie mogły podjąć swoich pieniędzy. Chińskie media informowały natomiast, że szef grupy, do której należą banki, jest ścigany za przestępstwa finansowe. Według mediów zamrożone aktywa mogą być warte 1,5 mld dolarów.

W czerwcu rozgniewani klienci banków próbowali już zorganizować demonstrację, ale władze zmieniły ich "kody zdrowia" w aplikacji mobilnej na czerwone, co uniemożliwiło im podróż i udział w zgromadzeniu. System "kodów zdrowia" obowiązuje w Chinach w związku z pandemią Covid-19, a kody są sprawdzane przy wejściu do niektórych miejsc publicznych oraz do pociągów, autobusów i samolotów.