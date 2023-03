Chiny sprzeciwiają się nowej zimnej wojnie i konfrontacji bloków, a chaos i konflikty w Azji pogrzebałyby przyszłość regionu – oświadczył w czwartek premier Chin Li Qiang w przemówieniu na otwarcie Forum Boao dla Azji na chińskiej wyspie Hajnan.

Komentatorzy oceniają wypowiedź na temat "nowej zimnej wojny" jako aluzję do Stanów Zjednoczonych, których relacje z Chinami przybierają formę coraz intensywniejszej rywalizacji.

Chiny "zawsze będą budowniczym światowego pokoju, współautorem globalnego rozwoju i obrońcą międzynarodowego porządku" - zapewnił Li.

Japońska agencja Kyodo podkreśla, że na świecie narastają obawy związane ze wzmożeniem aktywności wojskowej Chin na okolicznych morzach oraz nasileniem presji na Tajwan, który władze w Pekinie uznają za część terytorium ChRL.

Premier Chin wyraził sprzeciw wobec "protekcjonizmu handlowego i rozłączenia". Wezwał do wysiłków na rzecz zapewnienia stabilności łańcuchów dostaw.

Waszyngton zwiększa w ostatnich miesiącach starania na rzecz odcięcia Pekinu od technologii produkcji najbardziej zaawansowanych układów scalonych, argumentując to obawami, że mogłyby one posłużyć do rozwoju chińskich sił zbrojnych. Chiny oceniają to jako próby powstrzymania ich rozwoju.

Mimo trudności globalnej gospodarki związanych z rosyjską inwazją na Ukrainę i problemami amerykańskich banków, Li optymistycznie wypowiedział się na temat kondycji gospodarczej Chin. Jego zdaniem sytuacja jest w marcu lepsza niż w poprzednich miesiącach, a główne wskaźniki gospodarcze poprawiają się.

Premier Chin zapewnił też, że Pekin będzie "zawsze przywiązany do reform i otwierania się", by "dać nowy zastrzyk witalności" światowej gospodarce.