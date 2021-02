Chiny stały się głównym partnerem handlowym Unii Europejskiej

Chiny były głównym partnerem handlowym UE w 2020 r. - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Państwo Środka wyparło zajmujące dotychczas pierwsze miejsce Stany Zjednoczone.

Mimo pandemii w 2020 roku handel między UE a Chinami wzrósł, podczas gdy z resztą świata - w porównaniu do 2019 r. - wyraźnie zmalał (o 9,4 proc. w przypadku eksportu i 11,6 proc. - importu).

W 2020 r. eksport towarów z UE do Chin tymczasem wzrósł o 2,2 proc., a import o 5,6 proc. Eksport do USA z kolei spadł o 8,2 procent licząc rok do roku. Import był mniejszy o 13,2 proc - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek.

W rezultacie, Stany Zjednoczone nie są już głównym partnerem handlowym Wspólnoty i zostały zastąpione przez Chiny. Eksport z UE do ChRL w 2020 r. był wart 202,5 mld euro, a import 383,5 mld euro.

Mimo pandemii Unia zwiększyła nadwyżkę handlową z 22,1 mld euro w 2019 r. do 30,1 mld euro w roku ubiegłym.