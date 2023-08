Chiny starają się przyciągnąć zagranicznych inwestorów

W obliczu pogorszenia sytuacji gospodarczej chiński rząd szuka sposobów na przyciągnięcie zagranicznych inwestorów. Przygotował listę specjalnych zaleceń dla administracji. Wcześniejsze, podobne inicjatywy upadały na etapie wdrażania. Czy tym razem Pekin osiągnie swój cel?

13 sierpnia Rada Państwa ChRL, czyli chiński rząd, opublikowała dokument skierowany do administracji centralnej i władz lokalnych, który zawierał wytyczne w sprawie ściągania zagranicznych inwestycji. Jego pełna nazwa brzmi: „Opinia Rady Państwa w sprawie dalszej optymalizacji otoczenia inwestycji zagranicznych i zwiększania atrakcyjności inwestycji zagranicznych”. Składa się on z 24 punktów, które można podzielić na kilka kategorii m. in.: poprawa ochrony inwestycji zagranicznych, traktowanie ich na równi z firmami krajowymi czy wzrost wsparcia fiskalnego dla inwestorów.

Centra badawczo-rozwojowe, usługi telekomunikacyjne i własność intelektualna

Pierwszy z punktów w dokumencie dotyczy przyciągania zagranicznych firm do budowy centrów badawczo-rozwojowych. Z czego najbardziej interesujący wydaje się zapis mówiący o zachęcaniu przedsiębiorstw biofarmaceutycznych do prowadzenia badań nad lekami terapii genowej i komórkowej na terytorium ChRL. W tym samym punkcie możemy przeczytać o zacieśnianiu współpracy między zagranicznymi inwestorami a lokalnymi szkołami zawodowymi.

Punkt drugi dotyczy usługodawców z branży telekomunikacyjnej, którzy mogliby dostarczać dostęp do Internetu i usług typu VPN, nota bene często w Chinach wyłączanych. W firmach tych udział mógłby mieć również kapitał zagraniczny do poziomu 50 proc. udziałów.

Ważne z perspektywy zagranicznego biznesu jest przewijające się w tekście zagadnienie ochrony własności intelektualnej (IP). W punkcie dziesiątym czytamy o konieczności poprawy egzekwowania decyzji administracyjnych w sprawie naruszeń prawa IP. Z kolei na różnego rodzaju targach i podobnych imprezach według rządowych zaleceń powinny powstać specjalne stoiska, celem których było by zapobieganie naruszeniom IP w trakcie trwających wydarzeń.

Władze lokalne powinny również oferować różnego rodzaju ulgi podatkowe dla inwestorów, jak również informować o istniejących już udogodnieniach takich jak edukacja dla dzieci czy dopłaty do mieszkań.

Chiński rząd chce zagranicznymi inwestycjami walczyć ze spowolnieniem

Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych ma stanowić odpowiedź na spowolnienie gospodarcze, z którym Chiny zmagają się od co najmniej kilku miesięcy. Do tego dochodzi groźna dla konsumpcji deflacja. Według danych chińskiego narodowego biura statystycznego, w lipcu wskaźnik cen konsumpcyjnych osiągnął poziom -0,3 proc. w ujęciu rok do roku. Może to powodować odwlekanie decyzji zakupowych w oczekiwaniu, aż produkty jeszcze stanieją.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że podobne wytyczne dotyczące przyciągnięcia inwestycji były już wydawane w latach 2017-2020, nie przyniosły jednak oczekiwanych skutków. Również w obecnym przypadku powodzenie całego przedsięwzięcia zależeć będzie od implementacji na niższych szczeblach chińskiej biurokracji oraz od zaufania, jakie Chiny będą miały na światowych rynkach.