Chiny stworzą wielką strefę wolnego handlu na Hajnanie

Chińskie władze ogłosiły plan przekształcenia wyspy-prowincji Hajnan w największą w kraju strefę wolnego handlu. Zapowiedziano bezprecedensowe ułatwienia dla zagranicznych inwestorów w wielu branżach, od rolnictwa po usługi medyczne.

Tropikalna wyspa, nazywana czasem "chińskimi Hawajami", jest najdalej wysuniętą na południe częścią Chin. Prezydent ChRL Xi Jinping ogłosił w kwietniu, że na Hajnanie utworzona zostanie strefa wolnego handlu oraz międzynarodowy port wolnocłowy.

Hajnańska strefa o powierzchni 35,4 tys. km kwadratowych będzie znacznie większa niż 11 stref wolnego handlu działających dotąd w kraju, z których każda liczy jedynie około 120 kilometrów kwadratowych - podkreślał na konferencji prasowej chiński wiceminister handlu Wang Shouwen.



Rozmiar nowej strefy "odzwierciedla determinację i przekonanie Chin, by dalej otwierać się na świat" - powiedział Wang, dodając, że około 40 proc. spośród specjalnych zasad, jakie mają być stosowane na wyspie, nie zostało wprowadzonych nigdzie indziej.



Hajnańska strefa wolnego handlu ma na celu "zwiększenie otwartości" w takich sektorach, jak produkcja nasion, turystyka, ochrona zdrowia, lotnictwo czy produkcja pojazdów elektrycznych - napisano w komunikacie na stronie internetowej rządu. Zapowiedziano "znaczne rozluźnienie" restrykcji w dostępie zagranicznego kapitału w tych branżach.



W komunikacie nie wspomniano o legalizacji hazardu ani kasyn. Wcześniej prasa spekulowała, że władze mogą zezwolić na prowadzenie na Hajnanie przez prywatne firmy niektórych rodzajów zakładów bukmacherskich, co uczyniłoby z wyspy jedyne takie miejsce w Chinach kontynentalnych.



Rząd planuje osiągnąć "znaczny postęp" w realizacji planu rozwoju strefy wolnego handlu na Hajnanie do 2020 roku, mimo wyzwań, z jakimi region się mierzy, w tym brakiem wykwalifikowanych pracowników - powiedział wicegubernator Hajnanu Shen Danyang.