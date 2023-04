Stanowisko Chin w sprawie Ukrainy sprowadza się do promowania rozmów pokojowych; nie zrobimy nic, aby dolewać oliwy do ognia – przekonywał w piątek szef chińskiego MSZ Qin Gang.

"Chcę podkreślić, że rola Chin w kwestii Ukrainy, nasza propozycja, sprowadza się do jednego punktu, którym jest przekonywanie i promowanie rozmów pokojowych, i nie zrobimy niczego, by dolewać oliwy do ognia" - oświadczył Qin na wspólnej konferencji prasowej z odwiedzającą Chiny szefową MSZ Niemiec Annaleną Baerbock.