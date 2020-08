Chiny: Szef MSZ odwiedzi Włochy, Holandię, Norwegię, Francję i Niemcy

Szef MSZ Chin Wang Yi uda się we wtorek do Europy, gdzie w ciągu pięciu dni odwiedzi Włochy, Holandię, Norwegię, Francję i Niemcy – poinformował rzecznik chińskiego resortu dyplomacji Zhao Lijian. To pierwsza wizyta chińskiego ministra w Europie od wybuchu pandemii Covid-19.

Wang, który w chińskim rządzie pełni również funkcję radcy stanu, odwiedzi pięć europejskich krajów na zaproszenie ich ministrów spraw zagranicznych - powiedział Zhao na rutynowym briefingu w Pekinie.

Wcześniej rząd w Rzymie informował, że Wang spotka się we wtorek z szefem włoskiego MSZ Luigim di Maio. 30 lipca obaj ministrowie przeprowadzili rozmowę w formie wideokonferencji, podczas której poruszyli m.in. tematy pandemii koronawirusa, współpracy gospodarczej i sytuacji w Hongkongu.

Według komentatorów chińskie władze zabiegają o poparcie innych krajów w narastającym konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. Spory dotyczą między innymi pandemii koronawirusa, chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei, sytuacji muzułmańskich mniejszości etnicznych w Chinach, roszczeń Pekinu na Morzu Południowochińskim i ograniczania autonomii Hongkongu.

Waszyngton uznaje Huawei za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA i wzywa sojuszników, by nie korzystali z urządzeń tej firmy przy budowie sieci 5G. Chińskie władze stanowczo zaprzeczają tym zarzutom i oskarżają Amerykanów o próby powstrzymania globalnej ekspansji koncernu.

W sobotę wysokiej rangi dyplomata Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Yang Jiechi spotkał się w mieście Pusan w Korei Płd. z głównym doradcą prezydenta tego kraju Mun Dze Ina ds. bezpieczeństwa narodowego Suh Hunem. Według południowokoreańskiego dziennika "Dzoson Ilbo" prosił go o wsparcie Seulu w sporze Pekinu z Waszyngtonem.

Z Kantonu Andrzej Borowiak