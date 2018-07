Chiny szukają sojuszników w Europie. Paryż popiera Pekin i liczy na współpracę

Chiny wzmocnią współpracę z Francją i będą rozwijać dwustronne więzi polityczno-gospodarcze. Dla obu stron będzie to miało duże znaczenie, bo Pekin szuka sojuszników w Europie, a Paryż liczy na otwarcie wielkiego rynku dla swoich firm i towarów. Chodzi zatem o wielkie pieniądze.

Wiceprezydent Chin Hu Chunhua starannie dobierał rozmówców podczas swojej wizyty w Paryżu, gdzie spędził w tym tygodniu kilka dni. Spotkał się z francuskim ministrem spraw zagranicznych Jean-Yvesem Le Drianem, ministrem rolnictwa Stephanem Travertem i ministrem finansów Bruno Le Maire.

Hu powiedział, że Chiny chcą budować nowe realcje, o których mówiono na spotkaniu liderów obu krajów na początku tego roku i rozwijać kompleksowe partnerstwo strategiczne oraz - co ważne w obecnej sytuacji konfliktu handlowego z USA - wspólnie przeciwdziałać protekcjonizmowi handlowemu.



- Chiny będą kontynuować politykę otwarcia, ale będą to robić we własnym tempie, niezależnie od tego, jak zmienia się otoczenie zewnętrzne - podkreślił Hu, co pokazuje coraz pewniejszą pozycję Pekinu w relacjach ze światem.



Chiny chcą m. in. zacieśniać współpracę z Francją w zakresie inicjatywy “Pasa i szlaku”, energetyki, przemysłu lotniczego, rolnictwa i finansów. Hu wezwał również Francję, by jeszcze bardziej złagodziła restrykcje dotyczące eksportu zaawansowanych technologicznie produktów do Chin, utrzymania otwartego rynku na inwestycje i zapewnienia chińskim przedsiębiorstwom przejrzystego i przewidywalnego otoczenia biznesowego, co jest istotne w ramach coraz większego zaangażowania chińskiego biznesu nad Sekwaną.



A Francja ogłosiła, że wesprze Chiny w walce z protekcjonizmem, co było jasnym sygnałem dla USA. Francja chce zwiększyć eksport francuskich produktów rolnych do Chin i przyspieszyć reformy Światowej Organizacji Handlu. Bo liczy na duże pieniądze.

