Chiny: Targi lotnicze w Zhuhai odbędą się jednak w planowanym terminie

Największe w Chinach targi lotnicze w mieście Zhuhai w prowincji Guangdong wbrew wcześniejszym zapowiedziom jednak odbędą się w planowanym terminie - w listopadzie bieżącego roku. W środę informowano, że zostały one odwołane z powodu pandemii koronawirusa.

"Na dzień dzisiejszy 13. chiński Airshow w mieście Zhuhai odbędzie się zgodnie z planem. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi informacjami na stronie internetowej" - napisał rzecznik organizatora w drugim oświadczeniu.

W mailu wysłanym w środę rzecznik napisał, że listopadowe targi lotnicze w Zhuhai zostały odwołane z uwagi na pandemię koronawirusa i kolejna impreza odbędzie się w 2022 roku. Później tłumaczył, że stwierdzenie było oparte na jego własnych "przewidywaniach".

Odbywające się co dwa lata targi lotnicze i wystawa w Zhuhai przyciągają kluczowych producentów takich jak Airbus, Boeing i Commercial Aircraft Corp of China (COMAC). Impreza jest tradycyjnie wykorzystywana przez władze ChRL do pochwalenia się wzrastającymi możliwościami lotnictwa wojskowego m.in. nowymi myśliwcami i dronami.

Według firmy OAG chiński przemysł lotniczy odradza się i obecnie wykorzystuje ponad 90 proc. zdolności produkcyjnych sprzed pandemii, ale nie ma to jeszcze przełożenia na rentowność chińskich linii lotniczych.

W tym roku pandemia stała się powodem odwołania w lipcu największej tegorocznej wystawy lotniczej - Airshow w Farnborough w Wielkiej Brytanii.