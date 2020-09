Chiny: Targi lotnicze w Zhuhai przeniesione na 2022 rok

Największe w Chinach targi lotnicze w mieście Zhuhai, w prowincji Guangdong, które zaplanowano na listopad, zostały z powodu pandemii koronawirusa odwołane. Impreza ma odbyć się w 2022 roku - poinformował w środę organizator.

Odbywające się co dwa lata targi i wystawa przyciągają kluczowych producentów takich jak Airbus, Boeing i Commercial Aircraft Corp of China (COMAC). Impreza jest tradycyjnie wykorzystywana przez władze ChRL do pochwalenia się wzrastającymi możliwościami lotnictwa wojskowego m.in. nowymi myśliwcami i dronami.

Odwołanie imprezy nastąpiło w warunkach ograniczonego wjazdu do Chin dla części cudzoziemców i ograniczenia lotów międzynarodowych z powodu obaw przed Covid-19. Ze względu na pandemię wiele zachodnich koncernów lotniczych ograniczyło swe budżety, a część z nich nie planowała wzięcia udziału w targach i wystawie w Zhuhai.

Według firmy OAG chiński przemysł lotniczy odradza się i obecnie wykorzystuje ponad 90 proc. zdolności produkcyjnych sprzed pandemii, ale nie ma to jeszcze przełożenia na rentowność chińskich linii lotniczych.

W tym roku pandemia stała się też powodem odwołania w lipcu największej tegorocznej wystawy lotniczej - Airshow w Farnborough w Wielkiej Brytanii.