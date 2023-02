Chiny testują nową formę kapitalizmu

Chiny wchodzą na pełne obroty po covidowym zamrożeniu. Jednak nadzieje inwestorów na odwilż mogą być przedwczesne.

W kręgach biznesowych powrócił umiarkowany optymizm względem Chin, choć jego stopień zależy jednak od tego, kogo spytać.

Pekin zniósł drakońską politykę “zero covid”, ogłosił zakończenie poskramiania BigTechów i dopuścił zagraniczne firmy do chińskiego rynku finansowego.

Ogólny kierunek działań nie ulega zmianie, a Komunistyczna Partia Chin wymyśliła nową formę kapitalizmu państwowego.

Rok 2022 niewątpliwie przejdzie do historii chińskiej gospodarki. Drakońska polityka pandemiczna i ciągłe lockdowny, zwłaszcza kilkutygodniowe zamknięcie Szanghaju, poczyniły prawdziwe spustoszenie w gospodarce. Widać je wyraźnie w statystykach.

Nie udało się osiągnąć zaplanowanego przez KPCh wzrostu gospodarczego na poziomie 5 proc. PKB Chin urosło o niecałe 3 proc. Do tego napaść Rosji na Ukrainę i związane z tym obawy o ewentualną inwazję ChRL na Tajwan skutecznie ostudziły zapał inwestorów.

Po raz pierwszy od lat Chiny musiały zmierzyć się z odpływem kapitału. Niewiele pomogły nawet sygnały, że przyszłym premierem może zostać uznawany za probiznesowego Li Qiang. W ciągu roku indeks najważniejszych spółek notowanych na giełdzie w Szanghaju stracił 25 proc. wartości.

Biznes wyczekiwał na ponowne otwarcie Chin. Radość może być przedwczesna

Zniesienie w grudniu polityki “zero covid” było pierwszym od dłuższego czasu pozytywnym sygnałem dla biznesu. Jednak przy braku danych trudno na razie oceniać, jaki przyniosło to efekt dla gospodarki i społeczeństwa Chin. Z oficjalnych danych wynika z pewnością, że przynajmniej w wielkich metropoliach szczyt fali zachorowań już minął. Ich wiarygodność jest jednak podważana.

Niektóre reformy rzeczywiście wchodzą w życie. Chiny wprowadziły długo oczekiwane otwarcie sektora finansów na kapitał z zagranicy. Do tej pory zagraniczne banki, fundusze inwestycyjne i inne podmioty z branży musiały wchodzić w spółki z lokalnymi partnerami, w których mogły posiadać góra 51 proc. udziałów.

Teraz to się zmieniło i wielkość udziałów w rękach zagranicznych podmiotów nie jest ograniczona. Dlatego od listopada nastąpił prawdziwy wysyp licencji. Pozwolenia na samodzielną działalność, otrzymały m.in. Neuberger Berman i Fidelity International, Schroders, Manulife, a także J.P. Morgan Asset Management, który starał się o nie przez 30 miesięcy. Te dwa ostatnie podmioty są obecne na chińskim rynku już od kilku lat, teraz jednak wykupiły udziały swoich chińskich partnerów i przejęły pełną kontrolę nad działalnością.

Zmieniła się też retoryka. Na styczniowym forum w Davos wicepremier Liu He oświadczył, że Chiny chętnie przyjmą więcej zagranicznych firm. Nieco wcześniej Guo Shuqing, szef chińskiego odpowiednika Komisji Nadzoru Bankowego ogłosił “zasadnicze ukończenie” trwającej przeszło dwa lata rozprawy z firmami technologicznymi.

Za słowami poszły czyny. Tencent i NetEase dostały zgodę na wypuszczenie na rynek chiński kilku zagranicznych gier, zaś Ant Group na pozyskanie więcej pieniędzy dla swojej jednostki zajmującej się kredytami konsumenckimi. Ze strony KPCh napłynęły nawet deklaracje “niezachwianego” wsparcia dla ciężko doświadczonej w ostatnich latach Alibaby.

Chiny deklarują otwarcie, ale czy to na pewno odwilż?

Taka zmiana kursu, przynajmniej w retoryce, związana jest z rezygnacją Jacka Ma z kontroli nad grupą i przetasowaniami w jej strukturze. Ustąpienie Ma zostało ogłoszone 7 stycznia, a już trzy dni później w siedzibie Alibaby zjawił się Liu Jie, sekretarz KPCh w prowincji Zhejaing, gdzie koncern ma swoją kwaterę główną.

Kolejny znak wsparcia? Nic z tych rzeczy, podobnie zresztą jak w przypadku poprzednich deklaracji.

Po odejściu Ma i sprzedaży większości jego udziałów głównym udziałowcem stała się firma inwestycyjna związana z władzami miasta Hangzhou, stolicy prowincji Zhejiang. Krótko mówiąc: KPCh i jej lokalni przywódcy przejęli kontrolę nad Alibabą, używając kapitalistycznych mechanizmów.

Państwo wchodzi w cyfrowy biznes. Chodzi o zyski i kontrolę nad obywatelami

Nie jest to odosobniony przypadek. 4 stycznia Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC) nabyła “złotą akcję” Guangzhou Lujiao Information Technology, spółki zależnej Alibaby. Podobne udziały CAC nabyła w platformie streamingowej Youku, również należącej do Alibaby i w przeglądarce UCWeb.

Lista firm z branży technologicznej i ich spółek zależnych, w których CAC i fundusze inwestycyjne powiązane z władzami nabywają “złote akcje” jest długa. Znalazły się na niej właściciel serwisu społecznościowego Tik Tok (w Chinach Douyin), czyli pekiński ByteDance, chiński odpowiednik Twittera czyli Weibo oraz podobny do TikToka serwis Kuaishou. Pod naciskiem władz, by sprzedać “złote udziały” mają być Tencent i platforma streamingowa Bilibili.

Wygląda więc na to, że KPCh znalazło mniej inwazyjny sposób na podporządkowanie sobie firm technologicznych. Oddając Pekinowi sprawiedliwość dodajmy, że wiele wprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat regulacji miało na celu ochronę konsumentów przed nie zawsze uczciwymi praktykami koncernów i jest podobnych do tego co znamy z UE. Nie zmienia to podstawowego faktu: regulacje ułatwiają władzom dostęp do danych obywateli, a tym samym umacniają kontrolę nad społeczeństwem. Sposobem na osiąganie celów jest nie tyle wprowadzanie reguł, co przejmowanie kontroli nad spółkami.

Sama taktyka pozyskiwania “złotych akcji”, zwanych w Chinach “udziałami zarządzania specjalnego”, pojawiły się już w 2015 r. Przez następne lata używano ich jednak w ograniczonym zakresie. Głównym obiektem tego typu przejęć były spółki z szeroko rozumianej branży medialnej. Władze zadowalały się zwykle wprowadzeniem swojego człowieka do zarządu i możliwością rewizji publikowanych treści. Można więc śmiało stwierdzić, że “złote akcje” były elementem aparatu cenzury. Wraz z przejmowaniem firm technologicznych KPCh wpływa jednak na nowe wody i nie do końca wiadomo, w jaki sposób będą używane “udziały zarządzania specjalnego”.

Można za to zaryzykować stwierdzenie, że Pekin testuje właśnie nową formę kapitalizmu państwowego.

W Chinach są widoczne wyraźne trendy, wciąż pozostają też nierozwiązane problemy

Powrót państwa, a właściwie KPCh, do coraz ściślejszej kontroli nad gospodarką jest znakiem firmowym Xi Jinpinga. Przejmowanie udziałów w spółkach technologicznych i medialnych to tylko część szerszego trendu, którym jest rosnąca rola firm państwowych.

Spada udział przedsiębiorstw kontrolowanych przez kapitał prywatny wśród setki największych chińskich firm notowanych na giełdzie. Szczyt został osiągnięty w połowie 2021 r., gdy “prywaciarze” odpowiadali za 55 proc., 31 grudnia ubiegłego roku wynosił już 43 proc. Nietrudno dopatrzyć się tu korelacji z działaniami władz.

Przejęcie kontroli nad branżą nowych technologii idzie jednak jeszcze dalej. W celu rozwiązania problemu “nieuporządkowanej ekspansji i bezpieczeństwa danych” Pekin chce powołać państwowego odpowiednika Ubera. Podmiot nazwany Qiangguo Jiaotong, czyli Transport Silnego Kraju, zakończył już wstępne próby i szykuje się do wejścia na rynek.

Początkowo ma oferować usługi funkcjonariuszom państwowym, partyjnym i pracownikom firm państwowym, ale plany przewidują opanowanie 90 proc. rynku przewozów osobowych. Czyżby oznaczało to szykowanie się do przejęcia Didi, chińskiego odpowiednika Ubera, który obecnie kontroluje ok. 70 proc. segmentu? Z pewnością poruszający się pojazdami nowego przewoźnika będą pod czujnym okiem państwa i partii.

Hołubienie przedsiębiorstw państwowych nie rozwiązuje jednak problemów, z jakimi musi mierzyć się chińska gospodarka. Cały czas ciągnie się pasmo problemów na rynku nieruchomości i związanych z tym kłopotów producentów stali i materiałów budowlanych.

Programy pomocowe dla firm dotkniętych skutkami pandemii kierowane są głównie do państwowych firm realizujących wielkie inwestycje, a nie do będących podstawą gospodarki małych i średnich przedsiębiorstw. Ich problemy są pogłębiane przez zawirowania w sektorze bankowym. Wraz z otwieraniem kraju do Chin zawitała zwiększona inflacja. Do tego trzeba jeszcze dodać wynoszące ok. 20 proc. bezrobocie wśród młodzieży.

We wszystkich przypadkach Pekin leczy objawy, a nie skutki. Realne zmiany wymagałyby reform strukturalnych i stwarzały zagrożenie dla władzy KPCh. Dlatego w sektorze nowych technologii nie ma na razie powrotu do “starych dobrych czasów”.

Największe nadzieje na zarobek na rynku chińskim wśród inwestorów międzynarodowych może obecnie żywić sektor finansów. Reszta powinna zachować daleko posuniętą ostrożność.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma