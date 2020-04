Chiny: Trzema minutami ciszy uczczono pamięć tysięcy zmarłych na Covid-19

Flagi opuszczone do połowy masztów, wstrzymany ruch uliczny, trzy minuty ciszy w całym kraju i wycie syren alarmu przeciwlotniczego – tak w Chinach uczczono w sobotę pamięć tysięcy osób zmarłych w tym kraju z powodu pandemii koronawirusa.

Sobotę ogłoszono dniem żałoby narodowej z powodu Covid-19 - choroby, która według oficjalnych danych zabiła w Chinach ponad 3,3 tys. osób. Pekin zaprzecza zarzutom, że oficjalny bilans może być zaniżony.

Państwowa komisja zdrowia podała, że w Chinach kontynentalnych odnotowano łącznie 81 639 "potwierdzonych przypadków" zakażenia. W ChRL nie zalicza się do nich jednak przypadków bezobjawowych, których łącznej liczby nie ujawniono.

W Pekinie najwyższej rangi przywódcy Komunistycznej Partii Chin (KPCh), z prezydentem Xi Jinpingiem na czele, oddali hołd zmarłym w rządowym kompleksie Zhongnanhai. W całym kraju pamięć ofiar uczczono trzema minutami ciszy, po których zawyły syreny ostrzegawcze, zatrąbiły statki, pociągi i samochody.

W mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie na Covid-19 zmarło według oficjalnych danych ponad 2,5 tys. osób, na wszystkich skrzyżowaniach światła zmieniły się na czerwone, wstrzymując na trzy minuty ruch pojazdów.

W sobotę przypada chińskie święto zmarłych, Qingming Jie, w czasie którego Chińczycy odwiedzają cmentarze, czyszczą groby i oddają cześć przodkom. Tradycyjnie pali się wtedy "banknoty piekielne" i inne papierowe atrapy dóbr doczesnych, by symboliczne przesłać je przebywającym w zaświatach zmarłym.

Z powodu zagrożenia wirusowego w Wuhanie władze zakazały jednak odwiedzania cmentarzy co najmniej do 30 kwietnia. Mieszkańcom zaoferowano możliwość uczczenia przodków przez internet, gdzie mogą na żywo oglądać czyniących to pracowników cmentarzy.

W innych miastach wejście na cmentarze jest ograniczane i nie wszyscy zdołali się zarejestrować. Ci, którym się to nie udało, mogą czcić pamięć zmarłych w sieci lub za opłatą poprosić pracowników cmentarzy, by oczyścili groby i pokłonili się w ich imieniu - informowały chińskie media.

Portale publikowały przy tym zdjęcia przedstawiające trzyosobowe zespoły pracowników w kombinezonach ochronnych, kłaniające się przed grobami i kładące na nich kwiaty.

Z Kantonu Andrzej Borowiak