Chiny tworzą zagraniczne placówki do prześladowania dysydentów

Chiński rząd został oskarżony o utworzenie dwóch niezarejestrowanych „posterunków policji” w Holandii.

Jak informuje BBC, działalność chińskich placówek ustanowionych w Holandii wychodzi poza ramy Konwencji Wiedeńskiej, której sygnatariuszami są obydwa państwa. Działalność placówek dyplomatycznych sprowadza się do wydawania wiz, odnawiania dokumentów, natomiast wszelkie działania policyjne naruszają integralność terytorialną państwa przyjmującego.

Holenderskie media podają, że te placówki, założone przez Chiny, służyły głównie do prowadzenia działań operacyjnych przeciwko chińskim dysydentom zamieszkującym Niderlandy.

Chińska rzeczniczka MSZ Wang Wenbin stwierdziła, z kolei że dodatkowe placówki, powstałe w Holandii, mają pomóc chińskim obywatelom mieszkającym za granicą, załatwiać sprawy administracyjne i w żaden sposób nie łamią one integralności terytorialnej Holandii – podkreślała chińska urzędniczka.

Holenderskie placówki są częścią globalnej działalności Chin, która ma zwalczać opór wśród dysydentów mieszkających za granicą

Wiadomość o prowadzeniu działań policyjnych przez Chiny poza granicami państwa pojawiła się po opublikowaniu raportu zatytułowanego Chinese Transnational Policing Gone Wild, który został przygotowany przez hiszpańską organizację pozarządową Safeguard Defenders.

Według organizacji, urzędy bezpieczeństwa publicznego z dwóch chińskich prowincji utworzyły 54 „zamorskie ośrodki policyjne” na pięciu kontynentach i w 21 krajach. Większość z nich znajduje się w Europie, w tym dziewięć w Hiszpanii i cztery we Włoszech. W Wielkiej Brytanii znalazły się dwa w Londynie i jeden w Glasgow.

Jednostki zostały rzekomo utworzone w celu zwalczania przestępczości międzynarodowej i wykonywania obowiązków administracyjnych, takich jak odnawianie chińskich praw jazdy. Jednak według obrońców Safeguard Defenders w rzeczywistości przeprowadzają one „operacje perswazyjne”, mające na celu zmuszenie osób podejrzanych o wypowiadanie się przeciwko chińskiemu reżimowi do powrotu do kraju.