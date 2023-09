Chiny: Ulewy na południu kraju spowodowały śmierć siedmiu osób; z farmy uciekło 75 krokodyli

Intensywne opady deszczu na południu Chin wywołały liczne osunięcia ziemi, które spowodowały śmierć co najmniej siedmiu osób w prowincji Kuangsi – podała we wtorek agencja AP. Wysoki poziom wody umożliwił ucieczkę 75 krokodylom z farmy w miejscowości Maoming w prowincji Guangdong. Jak informują lokalne media, część z nich może zostać zastrzelona.

W wyniku osunięć ziemi, które nastąpiły po "niezwykle obfitych opadach deszczu" w niedzielę i poniedziałek w mieście Yulin w południowej prowincji Kuangsi zginęło siedem osób, a trzy uważa się za zaginione - przekazała w poniedziałek w nocy rządowa agencja informacyjna Xinhua.

Ulewne deszcze spowodowały także gwałtowny wzrost poziomu wody w rzekach okolicy miasta Maoming we wschodniej części prowincji Guandong w poniedziałek, co umożliwiło 69 dorosłym i 6 młodym krokodylom ucieczkę z farmy. Jak informują chińskie media we wtorek "schwytano wiele z nich, jednak ze względu na głębokość wody wyłapanie wszystkich krokodyli jest trudne".

Portal Southcn+ cytuje jednego z policjantów, który przekazał, że krokodyle, które wypłynęły na głęboką wodę "ze względu na wymogi bezpieczeństwa (…) zostaną wkrótce zastrzelone". Władze zalecają mieszkańcom pozostanie w domach; dotychczas zwierzęta nie zaatakowały ludzi.

Deszczowa pogoda na południu Chin wywołana jest frontem atmosferycznym, który przyciągnął za sobą tajfun Haikui. Tajfun uderzył 5 września w ląd w południowo-wschodniej prowincji Fujian, zabijając co najmniej dwie osoby i powodując straty w wysokości 691 mln dolarów - podała agencja Reutera. Pod koniec tygodnia w wyniku rekordowych opadów deszczów, które nawiedziły Hongkong śmierć poniosły również dwie osoby.