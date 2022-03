Chiny umożliwią powrót Władimira Putina na azjatyckie salony?

25 marca Wang Yi, szef chińskiego MSZ, złożył wizytę w New Delhi. Celem podróży było polepszenie wzajemnych relacji politycznych oraz zapewnienie możliwie wysokiej reprezentacji Indii na organizowanym przez Chiny szczycie BRICS w tym roku.

Obroty handlowe między tymi dwoma państwami wzrosły względem 2020 r. o 43 proc., a wobec przedpandemicznego 2019 r. – o ponad 35 proc. W podobnym stopniu, co całość wymiany, urosła także chińska nadwyżka. Chiny są najważniejszym źródłem importu towarów do Indii. Z drugiej strony produkty z Subkontynentu najczęściej trafiają do USA.Wedle indyjskiego raportu ministerialnego z zeszłego roku, cytowanego przez serwis "The Print", Indie są zależne od importu 86 kluczowych rodzajów towarów z Państwa Środka, między innymi elektroniki użytkowej, komputerów i telefonów. Z niewielką przesadą można powiedzieć, że światowej klasy usługi cyfrowe, z których słusznie są dumni Indusi, są możliwe dzięki chińskiemu hardware’owi.