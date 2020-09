Chiny utrudniają akredytację amerykańskim dziennikarzom

Według dziennika "New York Times" i sieci CNN Chiny zawiesiły automatyczne odnawianie akredytacji ich dziennikarzy i wprowadziły pewne utrudnienia w ich przedłużaniu. Jak pisze Associated Press, są to retorsje za nowe ograniczenia dotyczące chińskich dziennikarzy w USA.

CNN podaje, że wśród dziennikarzy, którym utrudniono przedłużenie wydawanej przez resort spraw zagranicznych akredytacji, jest korespondent tej sieci David Culver.

Jego karta prasowa została wydana tylko na dwa miesiące, a nie - jak zazwyczaj - na rok. Został też poinformowany, że nie ma to związku z jego pracą, lecz jest odpowiedzią na podobne ograniczenia, jakie administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wprowadziła wobec chińskich mediów w Stanach Zjednoczonych.

"NYT" i CNN spodziewają się, że administracyjne utrudnienia zapewne obejmą w Chinach również innych amerykańskich dziennikarzy.

AP przypomina, że Waszyngton ograniczył długość wiz chińskich korespondentów do 90 dni z możliwością przedłużenia, a także ogłosił, że chińskie redakcje w USA mogą zatrudniać tylko do 100 osób.

Wkrótce po pojawieniu się informacji o utrudnieniach dla korespondentów CNN i "NYT" rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Chin Hua Chunying powiedziała, że Pekin "bardzo chętnie" kontynuowałby "znakomitą współpracę z dziennikarzami z USA", gdyby chińscy korespondenci w USA byli "traktowani fair".

Na początku sierpnia resort ten zagroził, że Pekin weźmie odwet, jeśli władze Stanów Zjednoczonych będą w dalszym ciągu prowadzić "wrogie działania" przeciwko pracującym w USA chińskim dziennikarzom. Wcześniej z Pekinu wydalono reporterów "NYT", "Wall Street Journal" i "Washington Post".

Spór o dziennikarzy to element narastającego konfliktu amerykańsko-chińskiego. Stosunki pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata są obecnie najgorsze od dziesięcioleci, a komentatorzy coraz częściej porównują tę sytuację do zimnej wojny.

Waszyngton zarzuca chińskim mediom państwowym, że są całkowicie kontrolowane przez komunistyczne władze ChRL i prowadzą na ich rzecz działalność propagandową. Obarcza również Pekin odpowiedzialnością za pandemię Covid-19, zarzuca mu łamanie praw człowieka wobec muzułmanów, ograniczanie wolności i autonomii Hongkongu i zastraszanie innych krajów na Morzu Południowochińskim.

Władze Chin odrzucają te oskarżenia i oceniają je jako ingerowanie w wewnętrzne sprawy ChRL. Pekin twierdzi również, że administracja USA usiłuje zrzucić z siebie odpowiedzialność za własne błędy, w tym w radzeniu sobie z pandemią, przed listopadowymi wyborami, w których Trump będzie walczył o reelekcję.