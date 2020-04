Chiny: W ciągu doby 130 bezobjawowych przypadków zakażenia koronawirusem

W ciągu poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych wykryto 36 nowych przypadków zakażenia koronawirusem z objawami Covid-19 oraz 130 nowych przypadków bez objawów – ogłosiła w środę państwowa komisja zdrowia. Wcześniej przypadków bezobjawowych nie zgłaszano.

35 spośród nowych "potwierdzonych przypadków" Covid-19 dotyczy osób, które powróciły lub przybyły z zagranicy, a jedną nową infekcję lokalną stwierdzono w prowincji Guangdong na południu kraju - podała komisja.

Nowością w środowym raporcie jest uwzględnienie również przypadków bezobjawowych. Tylko w ciągu doby, we wtorek, zgłoszono 130 takich przypadków. O północy pod obserwacją było w Chinach łącznie 1367 zakażonych koronawirusem, którzy nie mieli objawów choroby, czyli o 174 mniej niż poprzedniego dnia - oświadczyła komisja.

W przeciwieństwie do wielu innych państw, w Chinach osoby z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa, ale bez objawów choroby, nie są zaliczane do "potwierdzonych przypadków" Covid-19, a ich liczba nie była dotąd ujawniana. Rodziło to obawy o rozprzestrzenianie wirusa przez "cichych nosicieli" i możliwość wybuchu drugiej fali epidemii.

Nie jest jasne, jaka jest rola takich osób w szerzeniu się epidemii, ale badania naukowe sugerują, że koronawirus jest bardzo zaraźliwy już przed wystąpieniem objawów.

We wtorek dwie osoby zaliczane dotychczas do tej grupy zostały uznane za "potwierdzone przypadki" - napisano w raporcie komisji. Zmiana klasyfikacji oznacza, że u pacjentów wystąpiły objawy.

Komisja nie podała w sprawozdaniu, ile łącznie odnotowała przypadków bezobjawowych od początku pandemii. Łączna liczba "potwierdzonych przypadków" Covid-19 wynosi w Chinach według danych komisji 81 554, z czego 3312 osób zmarło, a 76 238 uznano już za zdrowe i wypisano ze szpitali.

Hongkoński dziennik "South China Morning Post" napisał niedawno, powołując się na utajnione dane chińskiego rządu, że do końca lutego w kraju wykryto ponad 40 tys. przypadków bezobjawowych, które nie zostały ujęte w oficjalnym bilansie infekcji.

Dyrektor wydziału kontroli chorób państwowej komisji zdrowia Chang Jile ogłosił we wtorek, że przypadki bezobjawowe będą ściśle monitorowane. Wszystkie takie osoby będą poddawane 14-dniowej kwarantannie w ośrodkach izolacji i nie będą z niej zwalniane, dopóki dwa testy na koronawirusa wykonane w odstępie co najmniej 24 godzin nie dadzą wyników ujemnych - zaznaczył. Podobny wymóg stosowano u chorych leczonych w szpitalach.

Z Kantonu Andrzej Borowiak