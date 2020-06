Chiny: W Pekinie zamknięto targ żywności po wykryciu 7 przypadków koronawirusa

Władze Pekinu zamknęły w sobotę największy w mieście hurtowy targ żywności po wykryciu siedmiu przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu ostatnich dwóch dni - poinformowała oficjalna chińska agencja Xinhua, na którą w sobotę powołuje się AP.

Państwowa Komisja Zdrowia poinformowała w piątek, że w stolicy ChRL potwierdzono sześć nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Wcześniej w czwartek wykryto jeden przypadek. Są to pierwsze infekcje, do którego doszło lokalnie w stolicy Chin od ponad 50 dni - zwraca uwagę Associated Press.

Uwaga skupiła się na targu żywności po wykryciu tam pierwszych trzech przypadków zakażenia; wirusa wykryto również w otoczeniu. Według doniesień chińskich mediów dwie zainfekowane osoby były na rynku, a trzecia pracowała z jedną z nich w instytucie badań mięsa.

Urzędnicy miejscy poinformowali w piątek, że wszyscy pracownicy giełdy Xinfadi przeszli testy na koronawirusa. Zamówiono także testy próbek żywności z wszystkich hurtowych targów żywności w mieście.

Jak przekazano, giełda Xinfadi, która ma 4000 najemców, zostanie zdezynfekowana.