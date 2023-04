Chiny: W pożarze fabryki zginęło 11 osób

Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze budynku należącego do fabryki w powiecie Wuyi w prowincji Zhejiang na wschodzie Chin – poinformowała we wtorek państwowa agencja prasowa Xinhua, powołując się na miejscowe władze. Fabryka zajmuje się głównie produkcją metalowych drzwi i okien.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Pożar wybuchł w poniedziałek po południu i uwięził ludzi na trzecim piętrze budynku. Do popołudnia we wtorek odnaleziono ciała 11 ofiar - podała Xinhua.

Władze prowincji Zhejiang powołały specjalny zespół do zbadania przyczyn pożaru - przekazała chińska agencja prasowa.