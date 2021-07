Chiny: Wariant Delta w kilku regionach, nowe lokalne przypadki Covid-19 w Pekinie

Chińskie władze zgłosiły w czwartek nowe lokalne objawowe zakażenia koronawirusem w trzech regionach, w tym po raz pierwszy od kilku miesięcy w Pekinie. Nowe infekcje wiązane są z ogniskiem wariantu Delta, które wykryto niedawno na lotnisku w mieście Nankin.

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych wykryto 49 nowych objawowych infekcji, z czego 24 określono jako przypadki lokalne. 15 z 25 infekcji przywleczonych zdiagnozowano natomiast w prowincji Junnan, która graniczy z pogrążoną w chaosie Birmą.

W Chinach kontynentalnych pandemia Covid-19 pozostaje zasadniczo pod kontrolą od ponad roku, ale w kraju sporadycznie pojawiają się lokalne ogniska infekcji. Władze stanowczo na nie reagują, by nie dopuścić do nawrotu pandemii na szeroką skalę. Stosują też poważne ograniczenia wjazdu do kraju i surową kwarantannę przyjezdnych.

Najnowsza fala lokalnych infekcji rozpoczęła się od wykrycia kilku przypadków w czasie rutynowych badań pracowników lotniska. Obecnie wiązanych jest z nią już 171 infekcji wykrytych w prowincji Jiangsu, której stolicą jest Nankin. Wirus przedostał się też do co najmniej czterech innych regionów.

Dwa nowe objawowe zakażenia lokalne zdiagnozowano od środy w Pekinie. To pierwsze lokalne przypadki wykryte tam od miesięcy. Według agencji Xinhua koronawirusa wykryto u małżeństwa, które odwiedziło niedawno znaną atrakcję turystyczną w prowincji Hunan, z którą wiązano wcześniej inne zakażenia.

Z kolei w Nankinie rozpoczęła się trzecia runda masowych testów przesiewowych, w ramach której po raz kolejny przebadanych ma zostać wszystkich 9,3 mln mieszkańców miasta. Testy zarządzono po wykryciu zakażeń na lotnisku. Obecnie cztery obszary miasta uznawane są za strefy wysokiego ryzyka epidemiologicznego, a 42 - za strefy średniego ryzyka.

Od początku pandemii w Chinach kontynentalnych odnotowano 92 811 objawowych zakażeń koronawirusem i 4636 zgonów na Covid-19 - napisano w najnowszym sprawozdaniu państwowej komisji zdrowia. Chińskie władze nie zaliczają infekcji bezobjawowych do potwierdzonych przypadków Covid-19 i nie podają ich łącznego bilansu.

